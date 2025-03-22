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    藍白聯手舉行「惡罷退散平安法會」 蔡壁如籲民眾反惡罷

    藍白聯手發起「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，首場今天下午在國民黨台中市黨部登場。（記者蔡淑媛攝）

    藍白聯手發起「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，首場今天下午在國民黨台中市黨部登場。（記者蔡淑媛攝）

    2025/03/22 17:31

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕藍白聯手發起「惡罷退散平安法會」直播宣講活動首場今天下午在國民黨台中市黨部登場，力挺藍委廖偉翔，惡罷退散志工隊長、民眾黨前蔡壁如宣講時表示，大家再不主動站出來投不同意，第一階段門檻選舉人數1%通過，第二階段10%，依民進黨全力動員抹黑國民黨可能也會過，因此必須反制，呼籲大家勇敢站出來。

    蔡壁如表示，民進黨現在全面出動大罷免，曹興誠、黑熊學院，行政院長卓榮泰到處宣講，「反惡罷台灣平安法會」的年輕人告訴她必須反制，要在民間發起反罷免活動，才會決定參加「反惡霸那台灣平安」宣講反對惡罷，首場支持廖偉翔。

    至於是否出席民眾黨明（23日）天在新北市舉行的「人民要當家!全民問政宣講」活動，蔡壁如則說，明天自己已有活動，因此不會前往；至於反惡罷台灣平安法會計畫在台中共舉行4場，國民黨市黨部會規劃4次共8場，接下來每週三、週六會持續開講，之後計畫在新竹、台北辦，讓老百姓知道民進黨實在是太可惡了。

    蔡壁如宣講指大家再不主動站出來投不同意，第一階段門檻選舉人數1%通過，第二階段10%，依民進黨全力動員抹黑國民黨，可能也會過。（記者蔡淑媛攝）

    蔡壁如宣講指大家再不主動站出來投不同意，第一階段門檻選舉人數1%通過，第二階段10%，依民進黨全力動員抹黑國民黨，可能也會過。（記者蔡淑媛攝）

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