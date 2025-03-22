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    首頁　>　政治

    賴清德台東參香 批中國宗教交流都有目的

    總統賴清德（前排中）提醒注意中國透過宗教交流進行統戰，此行獻匾高掛後方。（記者劉人瑋攝）

    總統賴清德（前排中）提醒注意中國透過宗教交流進行統戰，此行獻匾高掛後方。（記者劉人瑋攝）

    2025/03/22 16:27

    〔記者劉人瑋／台東報導〕實現選前承諾及還願，總統賴清德22日走訪台東天后宮、鹿野聖安宮，賴清德感謝天后宮在台南大地震伸出援手、且台東多為台南人後代，兩地關係匪淺，同時他也表示，中國本身為無神論者，凡其交流皆有統戰目的，也盼媽祖慈悲護祐台灣。

    賴清德表示，台灣面對中國威脅益甚，無論文攻武嚇或在國內統戰手段日增，顯見其併吞台灣、消滅中華民國企圖不變，因此日前主持國安高層會議時，有報告中國對台灣社會採取的國安及統戰威脅有5種，自己也提出17項因應措施，就是要讓人民有危機意識，眾人才能集結護衛台灣、守護中華民國，讓著重民主、自由、人權的生活得以延續。

    賴清德表示，中國統戰手段無所不用其極，其中一項就針對宗教，但中國是無神論國家，所有交流都有其目的，其利用台灣人善良與對宗教虔誠，因此要拜託大家，面對中國威脅需提高警覺，廟宇在交流時需了解，台灣唯有團結方能守護民主自由。

    賴清德透露，自己來台東4次，每次都滿懷感恩，身為市長時遇上台南大地震，因受台東天后宮募款而前來答謝，這才發現原來台東人很多來自台南，特別是台南學甲區「原來都是自己人」，在總統大選前也曾祈願能讓自己與副總統蕭美琴、立委陳瑩皆能順利當選，今天來獻匾以叩謝神恩，並因颱風及近年來地震頻仍而祈求國泰民安。

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