為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹西濱驚見「太空艙腳踏車」 引網友熱議

    造型獨特，類似潛水艇及太空艙的全覆式自行車，吸引不少網友熱議。（圖擷取自臉書）

    造型獨特，類似潛水艇及太空艙的全覆式自行車，吸引不少網友熱議。（圖擷取自臉書）

    2025/04/29 16:52

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有網友在西濱快速道路新竹段目擊1輛外型特殊、封閉式車殼的「全覆式自行車」（Velomobile）行駛在腳踏車專用道上，引發熱議。警方表示此類車體低矮、容易落入車輛駕駛視線死角，也不適用自行車標準，不得任意於道路行駛。

    有網友在臉書「竹北人有事嗎」貼出照片，畫面只見1名男子騎乘要價不斐、造型獨特，類似潛水艇及太空艙的全覆式自行車，不少網友都表示曾在西濱看過這台車，有人形容車輛外型「像潛水艇」、「像流動廁所」，也有人提出安全疑慮：「能上路嗎？」、「我覺得開這個很危險」、「遇到大卡車要小心，一不小心就爆漿了」。

    據了解，Velomobile在歐洲地區較為常見，主要作為通勤或休閒用途。但在台灣由於相關法規尚未明確定義此類車輛的使用範疇，導致其上路合法性存疑。

    新竹市警察局表示，經濟部標準檢驗局國家標準規定，該車不適用自行車標準，不得任意於道路行駛，如未依道路交通管理處罰條例第69條第2項規定向地方政府登記，領取證照就直接上路，可處所有人300元罰鍰，並禁止其通行。

    此外，由於此類車體低矮、外觀特殊，容易落入其他車輛駕駛視線死角，且缺乏標準防護結構，遇有緊急狀況時反應及避險空間有限，增加交通事故發生及傷害風險。呼籲車友應注意務必選擇合法的自行車，並行駛自行車專用道，避免發生意外。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播