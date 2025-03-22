江啟臣訪美 將會晤眾議員、出席世界台灣商會聯合總會

立法院副院長江啟臣。（資料照）

2025/03/22 09:18

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院副院長江啟臣身兼中華民國立法院世界台商之友會會長，昨晚啟程出訪美國，預計美國時間3月22日上午於德州休士頓出席「世界台灣商會聯合總會」第31屆第2次理監事聯席會議活動。期間將會晤美國聯邦眾議員、休士頓市長與當地政要，此行亦將訪問加州洛杉磯，考察駐外館處、關心僑界並參訪智庫與科技產業，深入瞭解台美產業合作現況與未來。

江啟臣表示，休士頓是美國第四大城，擁有全美第二大港口，也是在美國台商的重要據點之一。台灣則是德州在亞洲的第5大進口來源及出口市場，2023年雙方貿易總額高達213億美元，雙邊貿易往來熱絡，去年7月，台灣與德州簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」，是繼英國、法國之後，我國成為第3個德州政府主動推動洽簽經濟發展意向聲明的重要貿易夥伴，顯見台灣與德州經貿活動連結乃密不可分，具實質互利互惠關係。

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江啟臣表示，去年至德州參加僑界年會時，也受到德州政府與議會友人的熱情接待，並獲納爾森州務卿頒發感謝狀及州議會決議文，肯定他在推動台美、及台灣與德州雙邊關係上的努力。此次除出席世界台商總會年度大會外，亦會持續進行國會外交工作，會晤聯邦眾議員及當地政要，深化台美關係。

江啟臣訪問美國期間，也將赴加州洛杉磯考察駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新搬遷的辦公館舍，參訪科技產業，深入瞭解未來台美科技產業合作動向，並與當地智庫、僑界進行交流。

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