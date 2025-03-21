蔡英文卸任後訪日被拒？ 日政府發言人林芳正：報導並非事實

日本政府發言人林芳正。（路透檔案照）

2025/03/21 18:44

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日媒報導蔡英文總統去年卸任後希望訪日卻受阻，日本政府發言人林芳正在今天例行記者會表示，報導內容並非事實，而對於自衛隊前統合幕僚長岩崎茂受聘擔任台灣行政院顧問，林芳正表示，政府沒有立場對一位已從公職退休的私人活動發表評論。

日本共同社報導，去年5月卸下總統職務的蔡英文，原本計畫同年7月訪日出席日本前首相安倍晉三的3年忌，但因當時的岸田文雄內閣試圖與中國改善關係，希望中方解除對日水產品的進口禁令，擔心蔡英文訪日將造成負面影響。

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此事引來日本網友怒火，日本藝人網紅FIFI在社交平台上發文大罵日本政府媚中，竟然要看中國的臉色，難道是政府已經被滲透了嗎？

林芳正今天上午在例記者會被問及此事，他表示，報導內容並非事實，強調日本對台灣的基本立場，是在1972年日中聯合聲明的基礎上，維持日台非政府間的實務關係，不會有任何改變。日本也基於這個立場推動日台間的合作與交流。

至於前統合幕僚長岩崎茂受聘擔任台灣行政院顧問一事，今天各家日媒均有報導，認為這是一項很罕見的人事任用，網路的回響也相當熱絡。

由於岩崎曾任自衛隊戰機的飛行員，擔任過航空總隊司令官和航空僚長，而台灣目前遭到共機大量飛越中線騷擾。產經新聞解讀，為了因應來自中國的軍事壓力，台灣賴政府希望加強與日本在安全上的溝通與合作。朝日新聞也指出，應對中國日益增長的軍事實力，是日本和台灣面臨的共同問題，但由於兩國沒有外交關係，防務合作存有障礙。台灣似乎希望透過岩崎加強與日本在安全領域的關係。

產經還指出，日本迄今已向台灣聯絡窗口「日台交流協會」台北辦事處，派遣退役自衛官進駐，由於擔心中國反彈，並未派遣現役自衛隊人員。

林芳正在今天下午的另一場記者會，又被問到岩崎茂的事，他僅表示對於已從公職退休的私人活動，政府沒立場發表評論，然後又再次宣讀了一次日本政府對台的立場。一天之內唸了兩次相同的文案，也很罕見。

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