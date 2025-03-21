大罷免白熱化、盧秀燕動向 中市議會4/8開議朝野將激烈攻防

台中市議會程序委員會確定第五次定期會4月8日召開。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/21 12:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天召開程序委員會，由議長張清照主持，確定本屆第五次定期會將從4月8日起開議至6月16日閉會，其中，將召開4天專案報告，市議會要求市府對於近日台中市發生多起非自然死亡、市政府兩位一級主管去職造成施政影響等議題提出20案專案報告，由於本會期將進入大罷免二階段連署及中市長盧秀燕可能參選總統二大政治議題，已可預料朝野將會有激烈的攻防。

台中市議會程序委員會今天通過第5次定期會將在4月8日至6月16日召開，由於本會期將面臨大罷免二階段的連署，而藍綠兩大黨主席都已下達指令全力動員，而大罷免一旦成功，部份市議員將可參加立委補選，加上外界臆測台中市長盧秀燕可能參選總統，而總統選舉關係藍綠政治勢力消長，因此本會期的朝野對立將比去更嚴重，攻防更激烈。

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今天程序委員會確定市長的施政報告為4月9日，4月10日至15日扣掉假日共4天，進行 專案報告，市政總質詢則於5月28日至6月11日進行，共10天。

而4天的專案報告，市議會要求市府針對台中市發生多起非自然死亡、市政府兩位一級主管去職造成施政影響、棒球教練涉性侵案的檢討改善、綠美圖啟用及開幕展規劃、中市交通事故、酒駕案件及酒駕致死率通盤檢討及市府發行永續債可行性、路邊智慧停車計畫專案報告等共20案提出專案報告。

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