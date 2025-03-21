中市議員鄭功進團隊設攤衝罷免二階連署 黃守達到場聲援

民進黨市議員鄭功進在建國市場設連署攤，市議員黃守達（右）前往聲援力挺。（鄭功進提供）

2025/03/21 10:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為衝罷免國民黨立委第二階段連署份數，民進黨市議員鄭功進的服務團隊今天至東區建國市場外設置快閃罷免連署站，讓到市場購物的民眾能夠就近簽署，市議員黃守達也到場力挺聲援。

民進黨主席賴清德19日發公文給全國黨籍的公職民代，19日起各服務處成為「民主連署站」，民進黨中市議會黨團昨天也宣示各連署站成立，整個民進黨要動起來，要衝罷免數。

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市議員黃守達表示，二階連署衝刺中，但還是很多人不知道簽過一階還要簽二階，這次來建國市場擺攤，就是希望邀請更多人來參與，用簽名來守護我們台灣的民主。

市議員鄭功進也表示，從罷免第二階段的連署開始到現在，每天都有許多民眾至服務處填寫連署書，也有民眾帶著寫好的來遞交，顯現許多台灣人民對於那些藍白立委在立法院的種種荒謬行為感到憤怒。

鄭功進的服務處主任鄭紹頡及服務團隊今天上午特地到建國市場外設置罷免連署站的快閃，鄭紹頡表示，就是讓更多人知道第二階段亟需大家站出來，而且六個選舉區的罷免連署書都可以填寫，廣邀中市民用連署、顧台灣，讓台中罷免「慧成宮」。

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