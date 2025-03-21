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    日本顧慮中國反應取消蔡英文出訪？矢板明夫：和我了解不太一樣

    前總統蔡英文。（資料照）

    前總統蔡英文。（資料照）

    2025/03/21 10:22

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本《共同社》20日報導，台灣前總統蔡英文在去年5月卸任後，原本計劃在去年7月時配合日本前首相安倍晉三逝世2週年時訪日，但日本政府因擔心中國反彈未予同意。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，這和他了解的情況不太一樣，他聽說的是，蔡總統卸任之後，受到了很多單位的訪日邀請，一直在和日方溝通合適的訪問日期，至今尚未決定。

    矢板明夫在臉書PO文表示，他昨晚和來訪台灣的前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂一起吃飯，就台日關係的未來，以及來自中國的威脅交換了很多意見，岩崎茂說自己和石破茂是20多年來的好朋友。在石破茂擔任首相之前，兩人經常一起吃飯喝酒。石破茂雖然表面上看起來好像有一些親中，但心裡是喜歡台灣的。今天日本檯面上的政治人物，真正喜歡中國的，其實少之又少。

    矢板明夫指出，岩崎茂這次來台灣，是行政院邀請的。他被卓榮泰院長聘請為行政院顧問。之前從來沒有聽說過有這麼高階的前日本軍人，曾經當台灣的顧問。岩崎茂在日本軍中的地位，要遠遠高於當年白團的根本博和富田直亮等人，可見，今天日台之間的交流，應該是歷史上最密切的。

    矢板明夫續指，昨日有日本媒體報導說，去年蔡英文前總統本來七月打算訪問日本，被日本拒絕了。這和他了解的情況不太一樣。他聽說的是，蔡總統卸任之後，受到了很多單位的訪日邀請，一直在和日方溝通合適的訪問日期，至今尚未決定。如果順利的話，今年秋天以後或明年就可以成行。

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