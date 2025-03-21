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    總預算、財劃法將提釋憲？卓榮泰：憲政機關會分工保障人民權利

    行政院長卓榮泰赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/21 10:25

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會日前否決行政院所提今年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案，依時程推估，總統府預計今（21）日公布。行政院長卓榮泰表示，所有憲政機關基於本身所受影響，在憲政精神及要求下有其一致性，也會做必要分工，將與公法學者進一步研究，以保障憲政機關功能和人民權利。

    立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。卓會前受訪被詢及，行政院會否聲請釋憲與暫時處分，或是力拚解凍預算等其他救濟方式。

    對此，卓榮泰回應，就中央政府總預算而言，除了立法院之外，其他的憲政機關都受到很大的影響，日前監察院已正式宣布將提出釋憲，甚至是暫時處分。

    卓榮泰強調，所有的憲政機關基於本身所受的，關於中央政府總預算以及財劃法的影響，都會在憲政的精神跟要求底下有其一致性，也會做必要的分工，這個部分會在緊接下來的時間，來跟所有公法學者來做更進一步的研究。

    卓榮泰強調，保障憲政機關的功能、保障人民的權利，同時讓人民再一次審慎來看，這個法案內容的實質精神，是未來要去做的重要工作。

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