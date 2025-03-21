死亡連署涉偽造文書藍營2人被聲押 法務部長鄭銘謙：檢察官當然有證據就辦

行政院長卓榮泰（中）18日赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，與數發部長黃彥男（右）、法務部長鄭銘謙（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2025/03/21 10:22

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨發動罷免民進黨立委林俊憲、王定宇，一階罷免提議皆未通過，且有逾百死人連署、涉偽造文書，台南地檢署20日指揮台南市調處搜索國民黨台南市黨部，目前2人犯罪嫌疑重大遭當庭逮捕。對此，法務部長鄭銘謙今（21日）表示，檢察官當然有證據就辦，都尊重檢察官偵辦。

泛藍人士發起的王定宇與林俊憲的罷免提議書，經選委會查核「死人連署」分別是99人與107人，台南地檢署昨持搜索票到國民黨台南市黨部、副主委莊占魁住所等多處地點執行搜索，查扣黨員名冊、行動電話等證物，包含莊占魁共傳喚5人到案說明。

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檢方認為，莊、劉兩人涉犯刑法第216條、210條行使偽造私文書罪嫌，以及個人資料保護法第20條第1項及第41條罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯之虞。今日凌晨，檢方當庭逮捕莊占魁與劉姓被告，並向台南地方法院聲請羈押禁見，其餘3名涉案被告則於訊後請回。

卓榮泰今率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告繼續質詢。對於其他幽靈連署是否會比照辦理？鄭銘謙會前受訪回應，檢察官當然有證據就辦，都尊重檢察官偵辦。

另外，對於民眾黨前主席柯文哲昨在法庭上痛批檢察官以「不雅影片」要脅他。鄭銘謙表示，個案法案審理中，審理部分都尊重台北地院，其他問題北檢會適時說明。

媒體追問，檢察官赴醫院視察還是訊問？鄭銘謙說，北檢已經對外有澄清，凡是有關偵查部分都會適時澄清。

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