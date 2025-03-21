義眾院外委會報告：北京推翻台灣民主將重擊西方

義大利眾院外委會公布一份印太區域重要調查報告。內容警示，若北京政權推翻台灣民主體制，將對西方造成重大政經衝擊，因為台灣既是印太民主堡壘。（美聯社資料照）

2025/03/21 08:50

〔中央社〕義大利眾院外委會今天公布一份印太區域重要調查報告。內容警示，若北京政權推翻台灣民主體制，將對西方造成重大政經衝擊，因為台灣既是印太民主堡壘，也是全球半導體供應鏈關鍵。

義大利眾議院外交委員會今天舉行會議，提出由委員會通過的「義大利與印太區域」實情調查最終報告，盼藉此強化義大利在印太區域的行動力，及對義大利印太戰略提出「最新版」見解。

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會議由外委會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）主持，曾任財政部長的崔蒙迪（Giulio Tremonti）等多位跨黨派議員出席；會議並邀請印太區域國家駐義使節參加。

這份調查報告歸納數十位學者、官員、記者的聽證紀錄，整份報告中台灣被提及超過50次，多數集中在台海安全、半導體供應鏈等面向，顯示台灣議題是印太區域焦點。

報告在結論警示，中國恐與俄羅斯在印太地區聯手挑戰西方，並試圖掌控北極資源，但歐洲似乎尚未適應新的地緣政治挑戰，導致對印太地區關注不足。

報告建議，義大利應盡快針對印太地區制定明確「國家戰略」，藉此整合政府各部會能量，強化與印太盟友合作；義國以往外交主軸放在歐盟、美國、北約、地中海，使義大利雖有強大海事能力，在印太地區存在感卻較低。

報告指出，從貿易角度看，中國是義國在亞洲最大出口市場，但從地緣政治觀察，中國是印太地區不穩定的最大肇因，中國不僅威脅台灣海域，也威脅菲律賓、越南、日本領海，促使國際社會持續重申聯合國海洋公約，捍衛航行與貿易自由。

報告指出，尤其北京政府在台灣海峽一再挑釁，增添應對局勢的急迫性，繼香港處境惡化後，要避免台灣被強行併為中國一部分，因為台灣除了是印太自由民主堡壘，也在半導體供應鏈發揮至關重要作用，而半導體是高科技產業基礎。

報告指出，中國已在關鍵原料取得主導地位，若北京再發動推翻台灣民主體制，會造成難以預料的重大政治、經濟衝擊，因為西方社會尚未建置完成「友岸外包」（friendshoring）的安全供應鏈。

報告指出，台灣命運不只影響地緣政治，還攸關民主國家的價值與利益，及整個國際體系的正當性。義大利應推動歐盟全面檢視中國政策，雖然歐盟需要在氣候變遷、人道援助等議題與中國合作，但也不能忽視中國的經濟脅迫、支持俄羅斯立場，已對歐盟安全構成潛在威脅。

報告分析，西方國家近年在印太強化安全行動，義大利去年首度派遣航艦卡富爾號（ITS Cavour）到印太參加軍演，是否應成立「亞洲北約」引發討論，但過去相關嘗試未成功，較務實作法可能是讓北約先強化和韓、日、紐澳等印太盟友合作。

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