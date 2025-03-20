台灣人赴中國風險攀升 陸委會：關押比上週增3件、失聯多1人

陸委會最新統計，去年1月迄今已收到75件陳情案，其中，遭中國關押從上週52件增至55件。 （圖取自陸委會臉書）

2025/03/20 20:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國人赴中失聯、遭留置盤查、關押案件層出不窮，陸委會最新統計，去年1月迄今已收到75件陳情案，其中，遭中國關押從上週52件增至55件。陸委會發言人梁文傑今天說，被關押增加3件，失聯多了1件。

梁文傑指出，陸委會統計數據持續更新，現在確實是75件，比賴總統上週所說的71件，被關押增加3件，失聯多了1件。這裡面包含前幾天講的，在武漢遭到限制人生自由的一對台灣父子，但這些案件因顧及家屬意願，不會對外說明細節。

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外媒《路透社》日前報導，中國高層在2025年對台工作會議指示，將加強在海外打擊「台獨支持者」，台灣政府考慮警告民眾勿到親中國家旅遊，例如寮國或柬埔寨，以免遭到拘捕。

梁文傑說，從中共頒布「懲獨22條」以來，政府一直都很注意，很多國家跟中共有簽引渡條約，我方有檢視這些引渡條約的內容，政治案件是不容許引渡的，有寫在規定裡面，除非是雙方都認為這是一種罪才會引渡。

梁文傑分析，所謂「分裂國家罪」，全世界大概只有中國才有這種罪，所以中共跟其他國家簽定的引渡條約，大概都不算是罪，只有中共認為這是罪，所以應該是不會引渡。

梁文傑進一步說，但是不能排除有某些特別的國家會跟中共配合，所以要呼籲在一些國家必須小心警慎，目前還沒有看到案例。

針對賴清德總統日前指中國為「境外敵對勢力」，陸委會是否提升赴中旅遊警戒升級？梁文傑回應，橙色警戒是考慮到中共試圖消滅中華民國，對我方民眾濫權羈押逮捕，本來就有列入考慮，並不會因為總統講了這個名詞就影響到什麼，目前並沒有要提高燈號。

梁文傑說，赴中港澳登錄是為了大家在急難時，有緊急求助管道，「登錄是為了安全，不是為了掌握行蹤」，從來沒有強制性，相關原則是很明確的，不會影響到國人出國觀光意願。

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