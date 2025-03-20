國台辦發表《中國台灣問題幹部讀本》 陸委會回應了

陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

2025/03/20 19:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對中共近日舉辦《中國台灣問題幹部讀本》新書發表會，陸委會發言人梁文傑今天說，不知道什麼時候公開上市，現在雖然發表了，但好像還沒開賣，如果有的話，會設法來研讀一下。

中國14日在北京人民大會堂舉行「反分裂國家法」20週年座談會後，17日解放軍在台海周邊展開軍演，國台辦嗆聲目的是「懲戒賴清德不斷宣揚台獨分裂謬論」，18日國台辦接續舉行《中國台灣問題幹部讀本》新書發表會。

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國台辦主任宋濤聲稱，出版上述讀本是為了加強對台政治宣傳教育服務。最早出版於1998年，2015年第一次修訂，為幫助廣大中共幹部群眾瞭解當前台灣局勢兩岸關係的形式，更好的學習理解習近平總書記關於對台工作的重要論述，與新時代中共黨解決台灣問題的總體方略和中共黨中央對台大政方針。

宋濤指出，中共中央台辦堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹中共「二十大」20屆三中全會精神，深入貫徹習近平文化思想和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

對此，梁文傑表示，所謂對台總體方略，內容大部分是中共對台既有政策和主張，不管是方略還是用其他詞語，我們認為只要中共當局不願正視中華民國的存在，持續對台灣進行複合性施壓，要影響台灣政治，那都無助於兩岸關係的發展。

梁文傑指出，這本《中國台灣問題幹部讀本》不知道什麼時候公開上市，現在雖然發表了，但好像還沒開賣。如果有的話，我們也會去設法來研讀一下。

另外，中國出入境管理局20日宣布，從即日起為有需求的港澳台民眾簽發來往大陸臨時通行證，並提供來往大陸通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。

梁文傑說，這個為台港澳居民簽發來往大陸的臨時通行證，我方初步看來，臨時通行證是針對既有的台胞證如果遺失或毀損時的應急措施。所謂「雙證關聯」是，當事人本來就領有居住證，也有台胞證的來做查核，看這兩個證件到底是不是同一個人，目前看起來是這樣，該規定不會造成特別影響，但還沒深入研究這個措施，會進一步觀察。

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