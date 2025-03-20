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    中配「小微」和「恩綺」廢止居留許可？陸委會：輕重不同

    中配「小微」被移民署約談後，18日她在抖音貼出新影片，一掃過去幾日的頹敗，精心打扮在鏡頭前高喊「勝利耶」。 （擷取自八炯影片）

    中配「小微」被移民署約談後，18日她在抖音貼出新影片，一掃過去幾日的頹敗，精心打扮在鏡頭前高喊「勝利耶」。 （擷取自八炯影片）

    2025/03/20 18:11

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配網紅「亞亞」鼓吹武統，被廢止依親居留許可，有類似情況遭檢舉的中配「小微」和「恩綺」近日也被移民署約談。傳聞政府只會處理「亞亞」，不會處置「小微」和「恩綺」？陸委會發言人梁文傑說，其他案子言論聽起來是跟國家安全、社會秩序有關，未涉及武統，處理上有輕重不同。

    中配「小微」常在抖音讓3個年幼兒女拍片，與她一搭一唱、高舉五星旗宣揚「台灣是中國的一部分」，近日已被移民署約談，她18日在抖音貼出新影片，一掃過去幾日的頹敗，精心打扮在鏡頭前高喊「勝利耶」。

    反共網紅「八炯」溫子渝也拍片質疑移民署包庇，呼籲民眾打電話、寫信灌爆移民署，並在4月舉辦反共大遊行。

    另一名中配「恩綺」過去經常在台北橋下機車道旁直播拍片，她在抖音頻道開設「灣灣小月」、「恩綺在台灣」帳號散布紅統言論，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」，也被網友檢舉到移民署等單位。

    對於「小微」、「恩綺」是否比照劉振亞廢止居留許可，梁文傑在陸委會例行記者會指出，每個案子並不一樣，劉振亞是提出武統言論，這是絕對不能允許的，其他案子言論聽起來是跟國家安全和社會秩序有關，並未涉及武統，所以處理上會有輕重不同。

    梁文傑提及，最近看到的案件是，在抖音上提高自身流量或帶貨能量，透過發表激烈言論，試圖得到對岸網友的點閱率。陸委會對這些都予以譴責，相關機關都在偵辦中。

    梁文傑也說，最近有一些言論對整體中配及新住民攻擊，蔓延到所有跨境通婚的家庭。政府原則很清楚，絕對不允許危害國家安全和社會安定的言論，陸委會也相信多數中配是認同台灣這塊土地。

    他強調，大家最近上YouTube打中配兩字，可以看到很多中配是在譴責劉振亞的行為或類似言論，因為這些言論已讓在台灣的中配被人用有色眼光看待。從陸委會角度來看，多數中配是認同台灣土地，希望不要因為少數人的行為，讓多數人被標籤化。

    來自中國貴州的中配人妻「小微」經常拍攝要消滅中華民國的紅統影片。（擷取自抖音）

    來自中國貴州的中配人妻「小微」經常拍攝要消滅中華民國的紅統影片。（擷取自抖音）

    年輕中配「恩綺」經常在台北橋下機車道旁直播拍片，在抖音帳號散布紅統言論。（擷取自Thread）

    年輕中配「恩綺」經常在台北橋下機車道旁直播拍片，在抖音帳號散布紅統言論。（擷取自Thread）

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