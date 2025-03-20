為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南檢追查死亡連署！林俊憲點名謝龍介：涉入多少？

    林俊憲點名謝龍介（圖）問：「涉入其中的程度有多少呢？」（記者蔡文居攝）

    林俊憲點名謝龍介（圖）問：「涉入其中的程度有多少呢？」（記者蔡文居攝）

    2025/03/20 18:18

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全國多地紛傳立委罷免連署書出現疑似「死亡連署」，台南地檢署今（20）日搜索國民黨台南市黨部等多地，查扣黨員名冊等，將逐一比對。對此，立委林俊憲今直接點名質疑：「不知道現任的國民黨台南市黨部主委謝龍介，涉入其中的程度有多少呢？」

    林俊憲今日在臉書PO文表示，台南地檢署前往搜索國民黨台南市黨部，原因是前陣子罷免連署出現的「亡靈大軍」，檢調前往搜索名冊等證物，並傳喚涉案人士。林俊憲更直接點名謝龍介問：「不知道現任的國民黨台南市黨部主委謝龍介，涉入其中的程度有多少呢？」

    此外，林俊憲也要「全國各地抄名冊的國民黨青年軍們」聽好，偽造文書需負刑事責任，國民黨黨內的大人可不會幫忙扛。林俊憲說，他和立委王定宇身為當事人提告，不僅僅是要端正選風，同時也能藉此把國民黨長年來偽造各式連署的來源和手法，全部攤在陽光下，讓全國人民好好看清楚。

    最後他也表示：「現在要進入二階，也請國民黨青年們三思，為了一時想選舉、為了那些不敢自己負責的黨內立委們，留下人生污點，值得嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播