南檢追查死亡連署！林俊憲點名謝龍介：涉入多少？

林俊憲點名謝龍介（圖）問：「涉入其中的程度有多少呢？」（記者蔡文居攝）

2025/03/20 18:18

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全國多地紛傳立委罷免連署書出現疑似「死亡連署」，台南地檢署今（20）日搜索國民黨台南市黨部等多地，查扣黨員名冊等，將逐一比對。對此，立委林俊憲今直接點名質疑：「不知道現任的國民黨台南市黨部主委謝龍介，涉入其中的程度有多少呢？」

林俊憲今日在臉書PO文表示，台南地檢署前往搜索國民黨台南市黨部，原因是前陣子罷免連署出現的「亡靈大軍」，檢調前往搜索名冊等證物，並傳喚涉案人士。林俊憲更直接點名謝龍介問：「不知道現任的國民黨台南市黨部主委謝龍介，涉入其中的程度有多少呢？」

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此外，林俊憲也要「全國各地抄名冊的國民黨青年軍們」聽好，偽造文書需負刑事責任，國民黨黨內的大人可不會幫忙扛。林俊憲說，他和立委王定宇身為當事人提告，不僅僅是要端正選風，同時也能藉此把國民黨長年來偽造各式連署的來源和手法，全部攤在陽光下，讓全國人民好好看清楚。

最後他也表示：「現在要進入二階，也請國民黨青年們三思，為了一時想選舉、為了那些不敢自己負責的黨內立委們，留下人生污點，值得嗎？」

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