李彥秀違建被證實是既存違建 「港湖除銹」批知法犯法

「港湖除銹」發言人Cindy喊話蔣市長，敢不敢依法拆除國民黨同志的違建？為何市府先前要放水？違建如不拆，市民的安全要由誰來把關？（記者甘孟霖攝）

2025/03/20 15:12

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨台北市內湖、南港區立委李彥秀遭政治評論員溫朗東爆料利用違建做服務宣傳，罷免李彥秀團體今（20日）也至現場打卡朝聖，團體批評李彥秀知法犯法，要台北市長蔣萬安依法拆除國民黨人士的違建。台北市建築管理工程處表示，該建物屬1994年以前既存違建，而防火巷違建未影響污水管線埋設，依法拍照列管，暫免拆除。

「港湖除銹」代言人「巧芯蜓」今cosplay成藍委徐巧芯前往朝聖李彥秀違建，還原徐在大選時到總統賴清德萬里老家拍照情景。「港湖除銹」發言人Cindy表示，未來只要這些民代有違建，團隊都會持續監督；她也批評李彥秀，上次美國豪宅說是爸爸的，現在違建又推給媽媽，李彥秀身為台北市議員這麼多年，縱容家人違建侵占防火巷，根本就是知法犯法而不報，此外這棟違建作為親子課程的活動中心，是不是也讓這些來上課的居民身處於危險當中？

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她說，好幾週以前就有民眾來和團體抱怨這件事情，很多民眾也都認為這樣實在太誇張，直到昨天溫朗東爆料後，今天他們才決定趕快來打卡。

Cindy也喊話蔣市府，這個違建已經這麼多年，市府不但沒有依法拆除還默許放任，此外還設立警察巡邏箱，反觀對罷團規定這麼嚴格，需要申請集會遊行，還要3萬元押金，想請問蔣市長敢不敢依法拆除國民黨同志的違建？為何市府先前要放水？違建如不拆，市民的安全要由誰來把關？

建管處表示，依「台北市違章建築處理規則」規定，1995年以後新增的違建優先查報拆除，而1994年以前之既存違建則拍照列管，暫免拆除；今天上午，建管處已派員到現場查並調閱相關執照圖說比對，該建物屬1994年以前既存違建，將依規定拍照列管辦理。

此外，建管處也指出，台北市對於防火巷（防火間隔）違建處理，主要配合「污水下水道用戶接管工程施工」進行查報拆除。經查，該區域已於2009年完成接管，且違建未影響污水管線埋設，因此依現行「台北市違章建築處理規定」，本案拍照列管，暫免拆除。

「港湖除銹」代言人「巧芯蜓」今cosplay成藍委徐巧芯前往朝聖李彥秀違建，還原徐在大選時到總統賴清德萬里老家拍照情景。（記者甘孟霖攝）

國民黨台北市內湖、南港區立委李彥秀遭政治評論員溫朗東爆料利用違建做服務宣傳。（記者甘孟霖攝）

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