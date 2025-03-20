國民黨蹭剴剴案！ 林月琴曝當時狀況：真的太噁心了

立委林月琴（見圖）表示，當時她是菜鳥不知如何抵抗，只見立委吳思瑤站在第一線遭國民黨暴力相向，「此時此刻，卻恬不知恥發文說支持剴剴案。噁心，真的太噁心了」。（資料照）

2025/03/20 16:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕男童剴剴遭虐死案引發全民憤怒，國民黨對此發聲要求加重虐童刑責，並批民進黨拖延修法、阻擋討論，卻反被質疑1年前此案發生時，國民黨包庇兒福聯盟董事王育敏，現在反來消費。對此，立委林月琴表示，當時她是菜鳥不知如何抵抗，只見立委吳思瑤站在第一線遭國民黨暴力相向，「此時此刻，卻恬不知恥發文說支持剴剴案。噁心，真的太噁心了」。

林月琴今日在臉書PO文「因為剴剴案，為什麼我對國民黨如此憤怒」，她表示，去年3月11日剴剴案被揭露，當時未見台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜立刻道歉調查，第一時間都在踢皮球。

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林月琴指出，當時委託劉姓保母的兒福聯盟隱身裝死，作為兒盟董事的王育敏甚至被抓到當天還跑去剪綵而不是道歉查明。當紙包不住火全民憤怒且事過1週，王育敏還想利用衛環委員會召委身份排案洗白自己責任貓哭耗子，「我們怎麼能不憤怒？」

回憶到當時民進黨為求利益迴避要求撤換主席王育敏引爆兩黨衝突時，林月琴說，當時她還是菜鳥立委不知如何抵抗，是民進黨立院黨團幹事長吳思瑤站在第一線仗義執言站在發言台阻擋，結果換來卻是國民黨立委暴力相向。尤其立委徐巧芯甚至對鏡頭比出不雅手勢，就是看不起爭取兒童權益的立委、公民。此外，立委陳玉珍暴力重摔，也導致吳思瑤多處受傷。

林月琴表示，國民黨要包庇護航王育敏，甚至動用暴力都在所不惜，「此時此刻，卻恬不知恥發文說支持剴剴案。噁心，真的太噁心了。」她也批評國民黨護航還造謠，刑法286加重刑責是當時3黨共識（見附圖），白紙黑字3黨幹部都有簽名，卻到處造謠民進黨阻止加重刑責，拿剴剴生命代價抹黑、造謠，只能說心寒。

最後她也表示，民進黨委員不只處理刑法該有的制裁，更重要那些想踢皮球雙北市政府、想隱身躲避兒盟，都透過修法一一處理。民進黨是一個負責任政黨，民進黨委員自剴剴案發生後逐一檢討制度面並改善，「我們會繼續努力，不會因任何抹黑造謠有所退卻」。

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