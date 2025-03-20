江啟臣會歐洲智庫團籲推動具體夥伴關係 訪團：歐盟核心國家仍挺台

立法院副院長江啟臣（右四）19日接見歐洲智庫「歐洲外交關係協會」執行長歐陽嘉（左三）及訪問團成員。 （記者羅沛德攝）

2025/03/20 13:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院副院長江啟臣19日下午接見「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations, ECFR）訪團，他表示，自美國總統川普上任後，美歐及美亞關係重塑，未來應推動更具體的夥伴關係。訪團則強調，歐盟對中國的立場仍堅定，法國、德國等核心國家依然持續強力支持台灣。

此次訪團由ECFR亞洲計畫執行長歐陽嘉（Janka Oertel）博士率領訪台，與會者有國民黨立委牛煦庭、民進黨立委莊瑞雄、民眾黨立委劉書彬及國際事務處副處長楊芳苓等人。

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江啟臣表示，ECFR為歐洲知名且具有影響力的智庫，成員涵蓋歐洲政界、學界及政策領域的專家，期待透過此次交流，分享對全球局勢、歐洲對外關係及兩岸情勢的看法。

江啟臣進一步表示，當前國際局勢瞬息萬變，自美國總統川普上任後，美歐及美亞關係重塑，俄烏戰爭的發展及歐洲對中國、俄羅斯的政策亦備受關注。台灣與歐洲共享自由、民主、人權等普世價值，雙方在經貿、投資及科技合作上持續深化，未來應推動更具體的夥伴關係。

江啟臣並感謝歐盟對台海和平穩定的支持，期待ECFR持續發揮政策建言影響力，促進台歐戰略合作。

歐陽嘉執行長介紹訪團成員，包括德國安全與國防專家，及法國國家安全與核武專家。她指出，自川普上任後，全球政經情勢迅速變化，希望透過此次交流，就政治、安全、經濟、科技、供應鏈及民主等議題展開深入討論。

牛煦庭表示，川普上任後，全球各國對外交及國際關係的變化高度關注。過去價值外交為主流，但近期歐美部分國家出現孤立主義傾向，他認同歐執行長所提應以直接且開放的態度調整應對。此外，他建議台歐應進一步深化合作，推動具體利多措施，包括簽署雙邊協議並支持台灣擴大國際參與。

莊瑞雄強調，身為國會議員，他代表人民最真實的聲音。他感謝歐盟於2024年通過決議，反對中國持續扭曲解釋聯合國第2758號決議，展現對台灣的堅定支持。台歐共享民主、人權與自由等核心價值，台灣當前在國防、外交及經濟領域面臨挑戰，期盼與理念相近國家深化外交合作與國防交流。

劉書彬則請教訪團，歐洲對華政策是否因應川普總統上任而調整，以及俄烏戰爭後歐洲各國預計將國防預算提升至何種水準？歐盟在烏克蘭重建過程中預計扮演的角色，以及德、法兩國在聯合政府運作上的經驗，是否有可供台灣參考的建議。

訪團成員回應，目前美國在俄烏戰爭中更傾向扮演調停者，而非單純支持烏克蘭。美方希望促成快速停火與和平解決，俄羅斯則尋求保有部分領土，而烏克蘭不願妥協，三方目標分歧，未來發展備受關注。

針對歐洲國防政策，訪團認為，川普政府要求北約及歐洲國家將國防預算由2%提升至3%至5%，為合理預期，歐洲應承擔更多區域安全責任。此外，法國政壇長期呈現「朝小野大」格局，但在重大議題上仍維持一定共識。

至於歐美關係，訪團表示，歐美跨大西洋合作模式可能調整，拜登政府時期強調北約合作，而川普政府更聚焦美國自身利益，勢必影響歐美關係。訪團強調，歐盟對中國的立場仍堅定，儘管部分南歐與東歐國家對華關係較具彈性，但法國、德國等核心國家依然持續強力支持台灣。

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