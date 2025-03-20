呼籲保障軍中人權 民團籲重啟軍審前先設軍冤會

台灣陪審團協會今陪同軍冤家屬共同舉行記者會，指該會已草擬「軍中人權保障及軍冤救濟條例」，呼籲保障軍人權益，在重啟軍事審判前，先設軍事冤案申訴委員會。（台灣陪審團協會提供）

2025/03/20 12:05

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德日前宣布因應中共對台威脅，將恢復軍事審判制度，主張以嚴格手段處理軍中叛亂、洩密、利敵、抗命等案件。台灣陪審團協會今陪同軍冤家屬共同舉行記者會，指該會已草擬「軍中人權保障及軍冤救濟條例」，呼籲保障軍人權益，在重啟軍事審判前，先設軍事冤案申訴委員會，以建立獨立、公正、透明的軍冤案件調查與救濟機制。

陪審團協會指出，2024年，國防部統計顯示軍中自殺案件激增，國軍近5年自殺人數合計158人，其中已遂97人，未遂61人。去年到5月底止，自殺已達17人，相較2023年同期的12人，自殺人數超越車禍死亡人數，成為國軍死亡原因首位。而霸凌事件作為國軍自殺主因之一，仍未得到妥善處理，上述數據充分證明軍中人權保障與救濟機制亟待重建。

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陪審團協會表示，軍中人權及救濟問題並非僅靠軍事審判制度得以妥善解決。時至今日，軍中霸凌事件持續發生，甚至軍人因此而自殺的事件時有所聞，過去因2013年洪仲丘事件發生，政府於承平時期暫停軍事審判，並因應打破軍事文化之不透明與避免官官相護成立的軍冤會，僅運作1年即告中止。如今，軍事審判制度將重新啟動，但對於保護軍人基本權益的情況，卻令人深切憂慮。

陪審團協會指出，為促進軍中人權保障與軍冤救濟的需求，該會已草擬「軍中人權保障及軍冤救濟條例」，呼籲政府儘速重啟軍冤會。協會也說明，軍冤會設立主要有兩大重點，分為獨立性與組織架構、調查與救濟職權。

在獨立性與組織架構部分，陪審團協會表示，軍冤會隸屬於行政院，但作為二級獨立機關，不受中央行政機關組織基準法等相關規定限制，確保能夠獨立行使調查與審查軍中冤案的職權。軍冤會將學者專家、社會公正人士與律師代表各自擔當重要角色，且至少半數委員由軍冤家屬或親屬推薦，以確保受害者利益獲得充分代表。

在調查與救濟職權部分，陪審團協會指出，軍冤會受理涉及現役軍人或替代役在服役期間因重傷、死亡、失蹤、心神喪失等嚴重案件之申訴，並針對確認因不當管教或其他違法行為致使軍人遭受權益侵害的案件，依法提出回復、補償或賠償措施；對於名譽受損的情形，亦得要求政府公開道歉。

陪審團協會強調，恢復軍事審判制度固然是國家安全防範的一環，但若不能同步建立獨立且有效的軍冤救濟機制，必將使軍中權益保障形同虛設，最終損害軍人信心及國軍形象。呼籲政府正視軍中人權保障議題，以促進軍中人權保障與軍冤救濟的精神，重啟軍冤會，提供受害者及其家屬一個真正可行的救濟平台，還原真相，並保障軍人基本權利。

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