罷免升溫！Lalaport開幕同台 蔣萬安致詞送暖李彥秀

立委李彥秀向台北市長蔣萬安致意。（記者方賓照攝）

2025/03/20 12:01

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（20）天早上出席日本三井集團在南港投資的Lalaport購物中心開幕暨剪綵儀式，與面臨罷免危機又被爆南港服務處疑是違建的立委李彥秀同台，蔣萬安致詞意在言外，多次大力讚揚李彥秀是非常認真優秀的委員，細數她對地方建設的付出，非常關心南港。

李彥秀面臨罷免，從之前的房產案，今早又被爆出南港服務處是違建，她今早與台北市長蔣萬安同場出席Lalaport購物中心開幕暨剪綵儀式，活動前受訪表示，被指違建的地上物非服務處範圍，是她母親所有，為1994年以前的建物，北市府正在釐清是否有違規，後續會配合依法辦理。

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蔣萬安在致詞時，也不吝頻頻對李彥秀送暖，除了致詞一開始點名出席人士問候，特別介紹李彥秀是「立法院非常認真優秀」的委員，最後提到外界關心的交通問題時，在提及北市府成立府級專案小組外，點名台北市多名議員協助後，除了說「非常感謝李彥秀委員在中央大力的協助溝通協調」外，更仔細列舉包括從南港連通道、中山高東湖交流道車流的模擬、關心商場的燈光測試對住戶的光害困擾、排風機噪音污染的排除，「非常謝謝李彥秀的大力協助，關心南港鄉親。」

蔣萬安讚揚李彥秀是非常認真優秀的委員，細數她對地方建設的付出，非常關心南港。（記者方賓照攝）

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