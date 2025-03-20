為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免升溫！Lalaport開幕同台 蔣萬安致詞送暖李彥秀

    立委李彥秀向台北市長蔣萬安致意。（記者方賓照攝）

    立委李彥秀向台北市長蔣萬安致意。（記者方賓照攝）

    2025/03/20 12:01

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（20）天早上出席日本三井集團在南港投資的Lalaport購物中心開幕暨剪綵儀式，與面臨罷免危機又被爆南港服務處疑是違建的立委李彥秀同台，蔣萬安致詞意在言外，多次大力讚揚李彥秀是非常認真優秀的委員，細數她對地方建設的付出，非常關心南港。

    李彥秀面臨罷免，從之前的房產案，今早又被爆出南港服務處是違建，她今早與台北市長蔣萬安同場出席Lalaport購物中心開幕暨剪綵儀式，活動前受訪表示，被指違建的地上物非服務處範圍，是她母親所有，為1994年以前的建物，北市府正在釐清是否有違規，後續會配合依法辦理。

    蔣萬安在致詞時，也不吝頻頻對李彥秀送暖，除了致詞一開始點名出席人士問候，特別介紹李彥秀是「立法院非常認真優秀」的委員，最後提到外界關心的交通問題時，在提及北市府成立府級專案小組外，點名台北市多名議員協助後，除了說「非常感謝李彥秀委員在中央大力的協助溝通協調」外，更仔細列舉包括從南港連通道、中山高東湖交流道車流的模擬、關心商場的燈光測試對住戶的光害困擾、排風機噪音污染的排除，「非常謝謝李彥秀的大力協助，關心南港鄉親。」

    蔣萬安讚揚李彥秀是非常認真優秀的委員，細數她對地方建設的付出，非常關心南港。（記者方賓照攝）

    蔣萬安讚揚李彥秀是非常認真優秀的委員，細數她對地方建設的付出，非常關心南港。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播