藍綠為剴剴案互槓 國民黨團酸民進黨0提案是因廢死黨綱

立法院國民黨團上午舉行記者會。（國民黨團提供）

2025/03/20 11:18

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團上午舉行「民進黨又又又造謠 公佈剴剴案修法真相」記者會，國民黨團指出，面對虐兒致死案件，國民黨團和立委有15個提案加重其刑，判處死刑或無期徒刑，倒是民進黨0提案，還敢說國民黨在蹭剴剴案？國民黨團更酸民進黨不敢提就是因為廢死是民進黨的黨綱。

國民黨團書記長王鴻薇指出，國民黨團和國民黨立委共有15個提案，其中有10個提案都把死刑納入刑法第286條修法，凌虐兒童致死要處死刑或無期徒刑，「但民進黨沒有任何一個提案」。

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王鴻薇表示，民進黨身為執政黨，又有什麼資格去指責在野黨？當時衛環委員會專案報告，實際狀況是當時的召委王育敏排案，但民進黨一直發言干擾讓報告無法進行，吳思瑤佔據主席台所以必須排除，真正在擋專案報告不讓衛福部長上台的是民進黨團。此案至今有一年的時間，難道民進黨團是患了失憶症，他不想起來，別人就會忘記呢？

王鴻薇也解釋，至於國民黨團這麼多的提案，為何最後沒有處理，就是因為民進黨團和法務部反對，民進黨委員的發言都在立法院網站公告，民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱當初是不是都反對，為什麼不敢出來講？

王鴻薇強調，公民團體的提案已經超過12萬8千人，國民黨團會再度提案，修正刑法，針對對於兒童凌虐致死者加重其刑，處以無期徒刑或死刑，回應公民團體和很多關心剴剴案民眾的心聲。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，虐童重判零提案的民進黨，好意思說別人提案是蹭，為什麼民進黨不敢提？因為廢死就是民進黨的黨綱。國民黨的提案歡迎民進黨跟進，不跟進有什麼資格為虐童案發聲？連公民團體的訴求都不敢回應。

羅智強表示，國民黨團一路走來始終如一，都是堅決主張還命於民。國民黨團有三條路徑，第一，著手立法；第二，除了立法端以外，對於重大傷害人命的犯罪，提出反實質廢死的公投，廢棄民進黨執政下要求法規對於死刑判決一致決，這種保護加害者的不公不義；第三，推延死刑之執行，民進黨要給交代。

會後媒體詢問，民眾黨團去年的修法並沒有要到死刑，國民黨團未來是否會再溝通？王鴻薇回應，國民黨團當然會事先溝通，因為確實有非常多的民眾都認為去年刑法的修正並不足以去遏制這些惡行重大的凌虐致死案，所以在提案修正也會和民眾黨來做溝通。

王鴻薇呼籲民進黨、法務部不要再擋刑法修法，敢說在野黨蹭剴剴案，但這麼多民眾的呼聲聽到了嗎？

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