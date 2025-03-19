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    南投也有修容組？游顥：辦公室採購未過問 選後當結緣品送

    「修容組」印有立委游顥的名字，但立法委員後面的字被塗掉。（民眾提供）

    「修容組」印有立委游顥的名字，但立法委員後面的字被塗掉。（民眾提供）

    2025/03/19 21:23

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕有南投民眾秀出近來很紅的「修容組」，外盒印有「南投縣第二選區立法委員游顥」，立法委員後面的字用黑筆塗掉，還未問家人何時何地拿到的。立委游顥表示，這是他的辦公室人員採購的，何時採購、價格和數量都未過問，並未當競選小物發放，而是選後作為捐血等公益活動的結緣品。

    國民黨立委黨團總召傅崑萁遭爆，提供多名國民黨立委候選人戰天下的「修容組」等競選小物，檢調近日展開調查，而網路有秀出多套印有藍委候選人名字的修容組照片，多為近來引發罷免火熱話題的立委，近2天則有南投縣民眾秀出，他家也有收到立委游顥送的「修容組」的照片。

    該民眾的照片除顯示「修容組」內容物，即有指刀剪、剉刀、小剪刀、夾子等物，也有該組件的包裝盒，白底的外盒，上面有國民黨黨徽及印有「南投縣第二選區立法委員游顥（友孝）」字樣，而立法委員後面的字被用黑筆塗掉，猜測塗掉的是「候選人」3字。盒子最下方則印上藍字「南投市、名間、竹山、鹿谷、集集、水里、信義」。

    該民眾說，這是家人拿到的，應該是選舉過後才拿的，但沒有問過家人是什麼時候和什麼場合拿的，因為最近「修容組」頻在媒體曝光，才注意到家裡也有這樣東西。

    立委游顥對此回應強調，這不是競選期間送出的競選小物，否則早被競選對手拿出來做文章，這些「修容組」都是選舉過後，在捐血等公益活動中，陸陸續續提供作為結緣品。

    游顥表示，「修容組」是辦公室人員採購，但價格、數量等細節，自己都不曾過問，更不可能了解，選後贈送結緣品之舉，也絕對經得起檢驗。

    南投縣民眾也有人收到近來很紅的「修容組」。（民眾提供）

    南投縣民眾也有人收到近來很紅的「修容組」。（民眾提供）

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