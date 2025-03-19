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    自稱正統藍軍 復國黨台中掛牌力挺罷免藍委

    復國黨高歌國歌並遙祭孫中山，閔南郎念祭文。（復國黨提供）

    復國黨高歌國歌並遙祭孫中山，閔南郎念祭文。（復國黨提供）

    2025/03/19 19:39

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕以正藍軍自居的「中華保台反共復國黨」今（19）日在台中市正式掛牌成立辦公室，並成為新的罷免連署站，復國黨高歌國歌並遙祭孫中山，強調國民黨已經染紅，不能允許舔共立委出賣台灣，呼籲國民黨的支持者宣示罷免投共藍委；反共饒舌歌手「閔南郎PYC」陳柏源也到場力挺，呼籲罷免藍委，送他們回祖國。

    立委中五選區斷健罷團幹部「台灣衣美局」也前往感謝復國黨提供場地加入連署，他說，現在藍委親中、親共，希望有更多罷免連署點，更多人連署，下架不適任藍委。

    復國黨主席程凱力表示，最該反共復國的國民黨現在已經染紅，變成中共的同路人，正藍軍無法接受藍委在立院投共、賣給共產黨，罷免是為了自己的生命財產、為了孩子的生命自由，不能允許舔共立委把台灣出賣掉。

    程凱力拿出過去國民黨頒發40年資深黨員的榮譽狀表示，自己從高中加入國民黨，那時是反共復國，現在國民黨高層已被染紅，「一旦共產黨來了，我們什麼都沒有了」，呼籲認同推動罷免。

    陳柏源也呼籲，不論台派、民國派，大家要團結做中華民國、台灣的國民，不要被威權獨裁統治，要罷免藍委，送他們回祖國，他說，中共不怕台灣，怕中國人民覺醒，呼籲推翻中共，罷免要成功。

    閔南郎與程凱力簽署罷免連署書。（復國黨提供）

    閔南郎與程凱力簽署罷免連署書。（復國黨提供）

    中華保台反共復國黨今（19）日在台中市正式掛牌成立辦公室，並成為新的罷免連署站。（復國黨提供）

    中華保台反共復國黨今（19）日在台中市正式掛牌成立辦公室，並成為新的罷免連署站。（復國黨提供）

    閔南郎與程凱力簽署罷免連署書。（復國黨提供）

    閔南郎與程凱力簽署罷免連署書。（復國黨提供）

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