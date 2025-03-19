基市府拿「救命錢」整修騎樓及街舞空間 議員批排擠救災經費

基隆山陀兒颱風山坡地崩塌災害只搶修末完成整建。（記者盧賢秀攝）

2025/03/19 17:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會昨天審查基隆市政府第二預備金，民進黨多位議員質疑市府以第二預備金來規劃騎樓整平、街舞空間整修，未在一般預算編列，疑排擠到緊急的救災經費。市府表示，相關的政策去年開始推動，2024年沒編算預算，才動用二備金支應。

去年7月及10月的凱米颱風及山陀兒颱風，重創基隆多處山坡地，造成土石流及淹水等災情，至今仍有多處山坡未復建。

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議員吳驊珈、鄭文婷及張之豪等質疑，市府去年動支二備金規劃田寮河周邊騎樓整平及基隆火車站南站街舞空間，是「不急之務」，相關計畫都是市府已經在執行的計畫，也不是臨時性業務，應該在年度預算中編列，不明白市府為何要動支第二預備金，可能在風災時影響搶救災害的經費。

鄭文婷要求市府在定期會仿效台北市政府，提出基隆市各機關申請動支第二預備金流程及審查機制，避免讓第二預備金淪為市府小金庫。

市府表示，包括騎樓整平計畫等，雖然原本就有類似的計畫，但因為成效不錯，許多市民希望持續推動，才擴大將田寮河周邊騎樓也整平，原先並沒有列在2024年度的總預算中。

市府進一步指出，風災發生在去年7月及10月，是在騎樓整平和街舞空間動支二備金之後，當時實在無法預知會發生風災。另外，市府也編列有災害預備金作為風災搶災救災之用。

審查會主席何淑萍表示，騎樓整平原本就是市民期盼已久的政策，要求市府日後相關法條引用應該更明確。議員鄭文婷要求保留大會發言權。。

審查會主席何淑萍表示，騎樓整平原本就是市民期盼已久的政策，要求市府日後相關法條引用應該更明確。議員鄭文婷要求保留大會發言權。

基隆市正在做愛四路騎樓整平工程，將延伸到田寮河周邊騎樓也整平。（記者盧賢秀攝）

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