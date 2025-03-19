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    新北行動治理前進貢寮、雙溪 侯友宜：對長輩照護全力以赴

    新北市府啟動行動治理里長座談會，今（19）日前進貢寮、雙溪區。（記者黃子暘攝）

    新北市府啟動行動治理里長座談會，今（19）日前進貢寮、雙溪區。（記者黃子暘攝）

    2025/03/19 18:05

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府啟動行動治理里長座談會，今（19）日前進貢寮、雙溪區，市長侯友宜說，偏鄉最需要的就是對長輩的照顧，市府對衛生所、長照及關懷據點、老人共餐等社福政策會全力以赴，持續透過休閒觀光產業及改善交通等方式帶動在地經濟，打造偏鄉宜居環境。

    侯友宜說，貢寮漁產豐富，雙溪則是透過荷花季和山藥節發展觀光、行銷在地農產品，因此要透過觀光休閒產業讓地方蓬勃發展。

    貢寮區部分，席間討論議題主要為道路拓寬及排水等；市府指出，有關龍崗里五叉路往石壁坑街8鄰道路側溝排水改善一案，此路段路幅狹窄無法會車，遇雨無法即時排水，生苔造成路面溼滑，公所評估後將以施作L型側溝改善道路排水，增加路幅寬度；雙玉里下雙溪街4、5號道路彎道改善一案，此路段同樣道路狹窄，導致會車困難，經現勘後預計採局部施作擋土牆及鋼板護欄方式拓寬。

    雙溪區部分，市府說，有關逸仙山登山步道路面及扶手設施改善案，觀光旅遊局已於14日與相關單位會勘，登山步道零星欄杆損壞，觀旅局將協助辦理修繕；全體里長建議於雙溪分駐所座落機關用地新建綜合行政大樓，案址現有雙溪警分駐所及戶政雙溪區所，後者尚未達使用年限，需報審計機關同意，侯友宜責請公所朝現有機關用地改建規劃。

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