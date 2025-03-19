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    台中罷免「慧成宮」首批冠軍帽寄出 兄弟帽「大成宮」也問世

    「台中慧成宮」兄弟帽「台灣罷免大成宮」（左）問世。（取自「4xgay」Threads文）

    「台中慧成宮」兄弟帽「台灣罷免大成宮」（左）問世。（取自「4xgay」Threads文）

    2025/03/19 17:49

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市中四選區罷團「展翅廢翔」開售「台中慧成宮」宮帽，網路紅人四叉貓公布銷售進度，四叉貓說，首批680頂「慧成宮」全部寄出，總共提撥10萬2000元「宮基金」，而台中令旗150面全部寄出，總共提撥6萬7500元「宮基金」，會陸續公布使用明細和發票，至於同樣藍底黃邊的「台灣罷免大成宮」宮帽，300頂今天上架。

    中四團體「展翅廢翔」率先設計「台中慧成宮」，由杜承哲醫師配戴領銜至中選會領取二階連署書格式後，引領全台罷團宮廟潮流，四叉貓負責下訂宮帽服務支持者，由於下訂踴躍繼續設計「台灣罷免大成宮」宮帽，持續為全台罷團打氣。

    罷團志工表示，中四選區二階段連署超過7千件，即日起到4月26日收件作業，進度稍微落後，志工人力也很吃緊，期待各界繼續為罷團打氣加油，踴躍連署維持罷免熱度。

    台中市罷團發揮創意，中四、中五、中六罷團分別設立總部，並取諧音為「慧成宮」、「豪成宮」及「敲成宮」，志工強調，其實台中並沒有這些宮廟，河南路「慧成宮」及進化北路「豪成宮」總部都是罷團集會據點，中六「敲羅（羅廷瑋）行動」本週於昇平街成立「敲成宮」。

    罷團志工持「台中慧成宮」宮帽過爐，祈求神明保佑。（「展翅廢翔」提供）

    罷團志工持「台中慧成宮」宮帽過爐，祈求神明保佑。（「展翅廢翔」提供）

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