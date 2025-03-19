總預算立院覆議失敗 中市議會藍綠為墊付款攻防

台中市議會綠營議員質疑，通過預算墊付案未來錢下不來，市府如何因應。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/19 17:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央政府總預算立法院覆議失敗，台中市議會今天就中央預算補助的市府墊付款，可能受到的影響上演藍綠攻防，最後議會雖通過市府墊付案，但綠營議員指出，未來中央錢下不來，市府如何因應，迄今市府仍說不清楚。

台中市議會今日討論市政府提案，市府提出多項中央補助款墊付案，台中市主計處長林淑勤說，目前中央總預算尚未完成審議，目前市府提出的墊付案均是中央2、3月來文已核准的預算項目。民進黨議員曾朝榮直指，中央總預算被凍刪這麼多，現在通過這麼多市府墊付案，未來中央補助下不來市府如何因應。

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議會國民黨團有備而來，黨團書記長李中秀出集合各部會首長大頭照的手板指出，行政院各部會首長都稱預算增加，今年通過的中央總預算史上最高，卻喊預算被刪無法做事。

李中舉武俠小說中的「癸花寶典」諷，中央總預算立法院通過了這麼多，有部分的預算要行政院自行調整，行政院卻「自宮」，把重要的關鍵預算刪掉後，喊什麼都沒辦法做，再拿來修理藍白，還威脅要減少給地方的補助款，民進黨根本只是自導自演只為推動大罷免。

民進黨議員江肇國則諷，中央總預算增加來自經濟成長，扣除政府新增項目不算，整體預算被減7.8%，大家都審過預算，這麼資深的議員，卻拿網路梗圖及話術到議事殿堂，實在在好笑；尤其藍白立委大砍預算後「根本不知道自己要刪什麼」，連要刪什麼科目的預算都講不清楚，只好喊一個比例、數字，叫各部會自己刪，當立委卻沒有審查預算及監督的能力，現在反來怪東怪西，藍營議員今日的護航，根本打臉同黨立委。

他說，中央總算覆議案被藍白聯手駁回，未來對各級地方政府的補助勢必有影響，現在墊付案通過屆時錢拿不到，市府是要拿市庫來補，還是另有辦法，台中市府卻說不清楚，要求定期會時再專案報告一次。

民進黨議員陳俞融也說，有資深議員說中央總預算不能比去年多，但台中市府今年歲出預算，也比去年多出7.6%，地方預算可以增，中央卻增不得，更無視行政院預被刪凍8成4，已影響政府基本運作，台中市所提墊付案高達數億元預算，在中央預算全被凍刪下，台中市議員跟市府行政官員，不向立委疾呼趕快放行中央預算，反坐視、支持中央預算被亂砍亂刪，這才是人民站出來罷免的原因。

台中市議會藍營議員批，總預算立法院通過這麼多，政院卻把重要關鍵預算刪掉，喊什麼都沒辦法做，再來修理藍白。（記者蘇孟娟攝）

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