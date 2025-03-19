烏克蘭市長訪團出席台北智慧城市展 林佳龍、吳志中設宴歡迎

外交部舉辦酒會歡迎烏克蘭11個城市組團來台參加「2025台北智慧城市展」。（外交部提供）

2025/03/19 17:10

〔記者黃靖媗／台北報導〕烏克蘭城市首長來台參加「2025台北智慧城市展」，外交部昨（18）日晚間舉辦歡迎酒會，外交部長林佳龍與次長吳志中共同出席。烏克蘭代表團表示，感謝我國政府在烏克蘭艱難時刻提供支持與援助，誠摯歡迎台灣企業參與烏克蘭的重建工作。

烏克蘭利沃夫（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyy）與烏日賀羅德（Uzhhorod）市長安德烈夫（Bohdan Andriyiv）代表訪團致詞表示，感謝我國政府在烏克蘭最艱難的時刻提供援助與支持，包括協助重建利沃夫市UNBROKEN醫療園區、捐贈近3000台台灣品牌筆電及500台發電機分送烏克蘭各城市，誠摯歡迎台灣企業參與烏克蘭的重建工作。

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林佳龍致詞表示，這次烏克蘭共11個城市的首長及市政官員訪台，象徵台灣與烏克蘭友誼持續深化，烏克蘭地方政府是國家建設的重要基石，在戰爭期間帶給人民穩定與支持，是一股希望的燈塔。

林佳龍表示，今年智慧城市展期間將舉行「台灣協助烏克蘭重建：科技、合作、前進」論壇，邀請台灣智慧科技企業及專家與烏克蘭城市首長對話，相信台灣的科技將協助烏克蘭城市復甦，打造更具韌性的智慧城市並提升烏克蘭人民的福祉。

吳志中致詞表示，台灣與烏克蘭都渴望享有持久的和平與繁榮，自俄烏戰爭爆發起，台灣持續提供烏克蘭人道援助，與烏克蘭攜手合作度過艱難的時刻，烏克蘭人民的韌性也成為世界的模範，期盼訪團這次來台有助深化兩國城市合作交流，並在自由民主共享價值上進一步提升夥伴關係。

外交部指出，此次共有烏克蘭11個城市的市政官員共35人應外交部邀請，來台出席由台北市電腦商業同業公會主辦的「2025台北智慧城市展」，此行除有助他們更加瞭解我國國情外，更可使我國企業就烏克蘭重建與相關城市代表洽談可行的的商業合作機會，外交部欣見台灣與烏克蘭增進智慧城市交流，深化兩國城市的合作夥伴關係。

外交部長林佳龍主持酒會歡迎烏克蘭出席「2025台北智慧城市展」訪團。（外交部提供）

外交部次長吳志中向烏克蘭利沃夫（Lviv）市長薩多維（右）握手致意。（外交部提供）

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