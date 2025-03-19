徐巧芯聲援剴剴案 周軒抓包偷渡支持藍營反廢死公投：你有夠噁心！

台北市1歲男童剴剴（化名）2023年12月因遭劉姓保母姊妹虐待身亡，轉介惡保母的兒福聯盟也被社會各界譴責。該悲劇發生至今已1年多，今天（19日）下午第4度開庭，台北地院外聚集大批民眾高喊「虐童唯一死刑」。（記者陳志曲攝）

2025/03/19 17:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1歲男童剴剴（化名）2023年12月因遭劉姓保母姊妹虐待身亡，轉介惡保母的兒福聯盟也被社會各界譴責。該悲劇發生至今已1年多，今天（19日）下午第4度開庭，台北地院外聚集大批民眾高喊「虐童唯一死刑」。國民黨立委徐巧芯也在社群發文聲援，卻被政治工作者周軒抓包「偷渡支持國民黨的反廢死公投」，怒轟「你有夠噁心的！」

徐巧芯今下午在臉書發文，「剴剴遭虐待致死案，今天第四次開庭，劉姓保母姐妹至今否認犯行。我知道，許多網友串聯為剴剴討公道，不但在公共政策參與平台湧入近10萬人連署，要求修法加重虐童刑責；開庭這天，大家也將集結到台北地方法院關注審理。我收到非常多的邀請與提醒，希望我出席，但今天因在立院有會，無法參加，但請大家無需擔心，我非常支持這些訴求，也會以立法委員的身份與權責，盡最大的努力，推動大家的期待。」

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「在此，向今天站出來的公民們、媽媽們，所有關心的人們致敬。針對『加重虐童刑責』，我在本屆第一會期主提的刑法286條修正案已經通過，『對於未滿7歲之人，施以凌虐致人於死，依各項規定加重其刑期二分之一』，這項條文已適用剴剴案。也向大家報告，其實我最初提的修正版本明定『最高可處死刑或無期徒刑』，經三黨與政院協商，修正為如今通過的版本，未來我會再提案，將虐童刑期再加重。」

「此外，剴剴案之所以引爆社會眾怒，除了劉姓保母姊妹對幼童施暴，犯行實在太過殘忍，至今不認罪，還意圖串證，讓死刑呼聲高漲。但根據先前憲法法庭對死刑做出的裁判，要求所有審級法官必須『一致決』，只要有任何一名法官不判死，就不能判死。這就是所謂的『實質廢死』，也是國民黨提出『反廢死公投』的主因，否則就算修了再多的法，都無法落實在捍衛正義與公道，劉姓保母姊妹，或者更多天理難容的犯行，將獲得逃出生天的巧門，也懇請大家支持公投，對民進黨政府展示人民反廢死，要正義的決心。」

針對徐巧芯的貼文，周軒跳出來痛斥：「徐巧芯發文蹭剴剴案，結果裡面偷渡支持國民黨的反廢死公投。我說真的，你有夠噁心的！我們回顧一下一年前，剴剴案剛剛發生，當時的衛環委員會召委，叫做王育敏，國民黨不分區，除了是兒福聯盟前執行長，事發時還是兒福聯盟董事，居然自己排剴剴案的專案報告，這分明是利益衝突。於是開會時爆發衝突，民進黨立委抗議認為不能讓王育敏當主席繼續主持會議，國民黨居然烙了一堆人來。」

「其中之一，就是徐巧芯。只見徐巧芯一馬當下衝到台前，奮勇的架開民進黨的女委員，接著就出現了那一幕經典畫面（徐巧芯比『阿達手勢』）。我不太懂今天徐巧芯PO文聲援剴剴案是什麼意思？你們當初整個國民黨幫蔣萬安跟王育敏極盡護航之能事，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，甚至自己跑到台北市議會押陣，只要有國民黨的台北市議員要進場開剴剴案的專案會議，就會被勸退，導致會議當場流會。今天還敢出來蹭？噁心！國民黨真的有夠噁心！」

徐巧芯PO文聲援剴剴案，周軒痛批偷渡反廢死公投。（資料照）

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