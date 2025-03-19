民進黨成立2026選舉策略小組 黃國昌：人民關心政府施政表現

黃國昌說，民進黨政府與其一天到晚想鬥爭、分裂社會，以及想著怎麼為下次選舉擷取政治利益前，拜託先想想人民的生活、勞工困境。（記者廖振輝攝）

2025/03/19 17:12

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨中執會今天成立2026選舉先期策略小組，總統府祕書長潘孟安擔綱召集人。對此，民眾黨主席黃國昌今天（19日）受訪提醒，請總統賴清德不要忘記民進黨是執政黨，人民關心的施政及執政的表現，呼籲政府先想想人民的生活、勞工困境，並解釋為何過去開出「保證工時減少」的支票跳票。

2026選舉先期策略小組由潘孟安擔綱召集人，成員包括民進黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁（英系）、立委中常委王定宇（湧言會）、立委中常委張宏陸（蘇系）、中執委林益邦（綠色友誼）、中常委陳茂松（正國會）及段宜康（新系）。

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民眾黨今天下午召開黨政聯繫會議，會後召開記者會，媒體問及，民進黨今成立「2026選舉前期策略小組」，是否顯示民進黨只有政治掛帥？

黃國昌說，對於民進黨政治議程上的設定，他基本上尊重，沒有太多強烈的意見，每個政黨面對未來選舉，內部要成立什麼組織，他真的沒那麼在意。民眾黨在意的是，「我再一次提醒賴清德，請不要忘記民進黨是執政黨，執政黨要有執政黨的樣子，當拿到執政權，人民真正關心的施政、執政表現」。

黃國昌舉例，2016年民進黨競選時期，給勞工6大保證，其中「保證工時要減少」，但勞動部長洪申翰今天在立院進行業務報告時，口頭報告完全不敢提「工時」兩字，因為2024年台灣勞工總工時已上升到2030小時，民進黨9年前跟勞工承諾「工時要減少」，是徹徹底底跳票。

黃國昌說，面對勞工界喊出要增加國定假日，洪申翰顯然背棄過去主張，含糊其詞稱「再討論」，但這是民進黨2016年選舉時對勞工的承諾，但到了2024年底，勞工工時沒有減少。

他強調，民進黨政府與其一天到晚想鬥爭、分裂社會，以及想著怎麼為下次選舉擷取政治利益前，「拜託先想想人民的生活、勞工困境，以及好好跟社會解釋，開出來的支票跳票，不需要給人民交代嗎？」

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