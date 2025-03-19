神韻首演在即遭中國恐嚇投擲汽油彈 台灣法輪大法學會：中共不會得逞

基隆市政府本月10日收到恐嚇信後，台灣法輪大法學會持續與市府及基隆市警局保持聯繫，警方當天會增派警力讓整個演出能順利進行。（資料照）

2025/03/19 15:36

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕神韻藝術團全球巡演明天將在基隆表演藝術中心，舉行台灣巡迴的首場演出。表演前夕，傳出基隆市政府接到恐嚇信，揚言將投擲汽油彈，阻止演出。台灣演出的主辦單位台灣法輪大法學會表示，基隆市政府本月10日收到恐嚇信後，學會持續與基市府及基隆市警局保持聯繫，確保明天演出能順利；警方除在演出前進行全面性安全檢查外，演出當天也會增派警力讓整個演出能順利進行。

台灣法輪大法學會指出，神韻藝術團3月2日在美國華盛頓DC的肯尼迪藝術中心歌劇院（The Kennedy Center Opera House）演出12場圓滿落幕。演出前，肯尼迪藝術中心劇院也收到中國恐嚇信，揚言放置炸彈，目的就是要破壞神韻演出，試圖阻止各國租借表演場地給神韻藝術團進行表演。截至目前，沒有一個國家表演受影響。

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值得注意的是，美東時間3月17日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在回應記者詢問，肯尼迪歌劇院的神韻演出受到恐嚇時指出，白宮警告任何外國政府「不要搞破壞。」、「本屆政府將非常嚴肅對待此事，並追究相關責任。我們明確譴責針對美國機構的任何暴力行為或暴力威脅」。此外，英國國安大臣也曾在3月中強烈譴責針對神韻演出的威脅。

台灣法輪大法學會理事長蕭松山強調，神韻藝術團今年巡迴80多個國家，兩百多個城市，主旨是傳達中華文化在沒有共產主義之前的精神內涵與美麗，其中也有兩個節目彰顯具有信仰的民眾如何堅靭善良的克服中共的迫害，讓觀眾感動並深受鼓舞。而中共歷年來不間斷的操控跨海恐嚇，台灣社會均從未讓中共此一惡劣的伎倆得逞。

基隆市警二分局副分局長張英華表示，基隆市政府文化觀光局是在本月10日收到恐嚇信，內容揚言要對演出活動投擲汽油彈及開槍，基隆警方立即組成專案小組，火速調閱相關資料，並與文化局建立聯繫管道，加強活動會場周邊守望，與巡邏密度，並將在活動前與演出期間加強檢查，與提高見警率，維護市民安全。

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