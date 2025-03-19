中國統戰藉藍營執政縣市滲透？ 民團偕立委促防堵校園統戰

台灣教師聯盟等民間團體今偕民進黨立委張雅琳、桃園市議員黃瓊慧共同舉行記者會，要求應「全面防堵校園統戰、加強學校識讀教育」。（記者謝君臨攝）

2025/03/19 14:23

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣教師聯盟等民間團體今偕民進黨立委張雅琳、桃園市議員黃瓊慧共同舉行記者會，指近日桃園市連續爆出永豐國中隔宿露營穿著中國解放軍迷彩服、警員穿制服PO「我愛祖國」照片，以及會稽國小鄭姓校長在「抖音」發表親中言論等爭議事件，質疑桃市府行政管理出問題，甚至是中國利用國民黨執政地方政府管制鬆散，進行紅色滲透，要求應「全面防堵校園統戰、加強學校識讀教育」。

台教盟理事長潘威佑表示，近日桃園永豐國中學生在隔宿露營活動中，竟穿著中國解放軍迷彩服，造成社會廣大關注，此一事件不僅主辦單位審查不周，桃市府教育局竟選擇與親中背景旅行社合作，讓學生在毫無防備之下，成為中國統戰的白老鼠，嚴重斥責學校讓中共紅色滲透，造成國家重大危害。

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張雅琳指出，桃園市在短短1週內連爆3起爭議事件，在在顯示當事人對於國家的認同，似乎台灣是中國一部分，也可能涉及國安問題。她質疑，桃市府在行政管理上出問題？也可能是更深層的結構性問題，軍公教人員在忠誠和價值觀是否出現偏差？是否有敵對勢力長期滲透，影響台灣社會穩定。

她說，軍隊是國家最後的防線，但其紀律與忠誠等標準並不只限於軍人，所有公教人員都應受相同規範，不只執行行政業務，也肩負國家利益與認同的責任。呼籲政府啟動修法，確保所有軍公教人員都對國家忠誠，而非對敵對國家表達任何形式的支持與認同，不能讓這樣的事情一再發生，更不能被輕描淡寫。

張雅琳強調，社會必須意識到國安是所有人的責任，所有在政府體系的人應共同遵守，在國家認同上沒有模糊空間，這是守護台灣民主與主權最重要的任務。

台灣北社副社長羅浚晅表示，中國勢力已開始滲透台灣教育體系，這樣的行為若放任不管，台灣教育體系就要淪為中國統戰的工具，必須正視嚴肅問題。

他也質疑，為何國民黨執政的地方政府會發生這樣離譜的事情，是對中國毫無警覺、敞開雙臂？甚至有意縱容中國對兒少的思想滲透，教育部和地方政府必須立即進行調查，查明背後的決策過程，釐清是否進行有計劃性的中國認知作戰。

黃瓊慧指出，中國紅統勢力從台灣藝人、網紅，以前到里長，現在居然是軍公教警消人員，藉此滲透進入台灣，且剛好都發生在桃園，想要問市長張善政，「你對此事看法、立場為何？」桃市教育局針對不適任校長，難道不需啟動調查？

人本教育基金會主秘陳志遠強調，辨識獨裁是抵禦中國獨裁政府非常好的工具，教育工作有些還沒完善，是整個國家的事情，辨識獨裁、抵禦辨識，才有機會利用民主教育抵禦中國獨裁政府。

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