港澳人士來台擬增「長期居留」防中共滲透 林榮基：對港人影響不大

移民來台的銅鑼灣書店老闆林榮基。（記者陳鈺馥攝）

2025/03/19 14:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德日前宣布，為防止中國滲透、統戰，對於港澳人士申請來台定居、居留等相關制度，政府將增列「長期居留」規定。香港銅鑼灣書店老闆今日接受本報訪問表示，對香港人來說，影響根本不大！在台灣生活一樣擁有人權，台灣本身是民主國家，有相當多的自由。

林榮基指出，英國管理香港150幾年，從來沒有給香港人投票權，但港人生活在民主自由的環境，英國人給香港很大的自由空間，港人以前也沒有向英國爭取投票權。

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林榮基談及，1997年之後，換成中國共產黨管制香港，本來是有給香港人投票權，後來中共想要剝奪，當時就爆發雨傘運動。港人之所以爭取投票權，乃因有民主投票制度，才能保障自由。

林榮基說，共產黨是獨裁政權，與英國政府完全不同，英國是用民主方式來統治香港，所以香港人不會反抗。1997年換成中共統治後，港人開始發現不對勁，各種權利被限縮，所以站出來爭取自由民主。

林榮基分析，哪怕賴清德總統提出新增「長期居留」，對香港人來說「其實影響根本不大」。譬如來台居留1年可拿身分證，若改成居留4年才能拿身分證，根本差別不大，並不會影響在台港人的生活，在台灣生活一樣擁有人權，台灣本身就是民主國家，有相當多的自由。

「台灣人不太了解香港人過去是怎樣生活！」林榮基說，宗主國是一個獨裁政權，與宗主國是民主國家差別在此，從這個角度來看，即便賴清德政府提出收緊港人來台移民定居的條件，這些都是港人在英國統治時期經歷過的。

他強調，在心態上，對港人不會有什麼影響，打算要在台灣長期居住的話，1年、2年或3年等規定其實根本沒差，所以不必把新增「長期居留」看得太緊張，「我們過去都是這樣生活」。

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