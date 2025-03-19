台北與美國蒙哥馬利郡締盟友誼城市 蔣萬安盼強化科技交流

台北市長蔣萬安（前左）與美國蒙哥馬利郡郡長Marc Elrich（前右）19日一同簽署友誼市郡協定。（記者張嘉明攝）

2025/03/19 14:33

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安今（19）日上午於南港展覽館出席「2025臺北智慧城市國際高峰論壇暨」，並與馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery County）簽署友誼市郡協定（MOU），標誌著夥伴關係的新篇章。

蔣萬安表示，蒙哥馬利郡是馬里蘭州人口最多的郡，鄰近美國首都華盛頓特區，許多聯邦政府機關座落於此，生技、製藥及資訊科技產業相當發達，盼增進科技、創新和文化交流方面的聯繫。

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蔣萬安致詞時指出，此次峰會探討如何使用人工智慧及公私協力，並透過大數據、物聯網以及AI技術來優化市政服務包括交通管理、醫療保健和治理等領域，而AI分析即時交通流量、優化號誌控制，減少塞車，提高通勤效率；另透過AI輔助醫療診斷，可縮短患者等待時間，提高醫療資源的利用率；同時透過AI驅動城市服務，增強回應能力和行政效率。

蒙哥馬利郡行政長官沃倫·埃爾里克指出，這已經是他連續三年參加台灣智慧城市博覽會，到現在還記得第一次參與時，最令他震驚的仍是台北在科技應用方面的發展程度遠超美國。他說，蒙哥馬利郡本身是一個科技產業聚落，也是全美第三大生物科技產業聚落，於該兩大產業中扮演重要角色，而台北成為他們學習與借鑒的典範，希望加強雙方的合作與交流，推動貿易關係的發展，深化與台灣的友誼。

蔣萬安最後強調，期盼台北市與馬里蘭州蒙哥馬利郡，以及世界各地的城市持續深化合作與交流，而運用AI技術提升市政服務效能的同時，AI的發展也應以「人」為核心，須考慮隱私保障及社會包容性。

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