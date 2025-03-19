馬文君不滿名嘴稱「潛艦洩密案」恐受軍審 顧立雄澄清：非現役軍人不可能

國民黨立委馬文君不滿名嘴指涉「潛艦洩密案」與其有關且上軍事法庭「會有命嗎？」，國防部長顧立雄澄清非現役軍人不可能會上軍事法庭。（圖取自國會頻道）

2025/03/19 12:04

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委馬文君今（19）日質詢時，不滿名嘴李正皓在網路節目聲稱馬文君涉入「潛艦洩密案」、「共諜案」，未來上軍事法庭「會有命嗎？」。對此，國防部長顧立雄澄清，非現役軍人不可能會上軍事法庭。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。

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馬文君質詢時提及恢復軍審議題時，播放名嘴李正皓網路直播片段，其中李聲稱，軍事法庭恢復了，在審共諜案時，國民黨立委若涉案歸誰管？「馬文君的潛艦案」如果有軍事法庭，是歸誰管？這個案子到現在都還沒動，如果馬文君上軍事法庭，「她還有命嗎」？

馬文君直言「看到還蠻恐怖的」，並質疑李為何會有這樣的理解。顧立雄對此立刻澄清，「不是現役軍人不可能會上軍事法庭」。

馬文君詢問，當時國造潛艦專案小組前召集人黃曙光提出有人把資料交給中共大使館的問題，目前不知道有沒有去追究此問題。因為大使館顯見非中國本土而是在其他國家，到底是誰交給中共？若消息為假，就沒有馬文君牽涉共諜問題，若消息為真，可以調查馬文君是否有出國，請徹查清楚。

馬文君說，這牽涉到資料是否有外洩，若第一艘潛艦資料都外洩，後面第二艘跟第八艘，要怎麼繼續做，或者要從頭來過？都沒有交代清楚，可是預算已經編了。

另外，顧立雄向立委羅美玲答詢時表示，目前規劃盼透過將軍事法院、軍事檢察署的「組織法」提升到法律位階，以及引進外部多元的審議委員會，確保組織面及人事面的獨立性，未來不會在國防部的編制之下。

至於共諜案現役和退役軍人是否將有不同審判標準？顧立雄也向立委陳冠廷說明，若無軍人身分，依憲法規定，就不會受到軍事審判，且平時也僅限於「陸海空軍刑法」第二編職務上犯罪。

陳冠廷詢問，現役軍人若涉犯其他國安法規，如「國安法」、「機密保護法」、「反滲透法」、「國家情工法」等，是否會接受軍事審判？顧立雄回應，有可能會跟「陸海空軍刑法」第二編「違法效忠職責罪」，或是違反應盡職業職責罪有一部事實關係，若連結到全部事實的話，就會認為應受軍審。

名嘴李正皓在網路直播片段聲稱，軍事法庭恢復了，在審共諜案時，國民黨立委若涉案歸誰管？「馬文君的潛艦案」如果有軍事法庭，是歸誰管？這個案子到現在都還沒動，如果馬文君上軍事法庭，「她還有命嗎」？ （圖取自國會頻道）

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