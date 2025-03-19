35泛藍委二階罷免陸續起跑 一文看懂連署資格與方式

目前共有35件泛藍立委罷免案、2件民進黨縣議員罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案可進入二階連署。（記者李文馨翻攝）

2025/03/19 06:33

〔記者李文馨／台北報導〕35件泛藍陣營立委第二階段罷免連署陸續展開，各個罷團也積極設立連署攤位，選民除了到場參與填寫名冊，也可以透過郵寄方式參與。誰有資格參加二階連署？電腦打字印出並親簽的連署書是否合規？無法到場遞交連署書怎麼辦？本報整理相關疑義一次解答。

誰有資格參加第二階段罷免連署？

目前共有34件國民黨立委罷免案、1件泛藍無黨籍立委陳超明罷免案、2件民進黨縣議員罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案可進入二階連署；另有17件民進黨立委罷免案、6件泛綠縣市議員罷免案未過一階門檻，得補件1次。

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只要年滿20歲並在被罷免人原選舉區繼續居住4個月以上的選舉人皆有資格參與第二階段罷免連署，其年齡及居住期間的計算，以罷免案提出日為準。與第一階段罷免提議不同的是，在此階段「現役軍人」、「服替代役役男」或「公務人員」也可以參與。

超商印出的文件大小有誤差，連署是否有效？

根據相關法律、辦法及函釋規定，連署人名冊應以向選舉委員會領取之格式為準，名冊紙張尺寸為A4、表格欄數、欄位寬度、字體大小、字型、字體加粗等均須與選舉委員會發給格式相同，提議人之領銜人、連署人尚不得自行調整。

由於中選會未提供電子版的連署名冊，罷團僅能透過複印、掃描成檔案後列印，有罷團發現超商列印的縮放比為98%，印出的文件與中選會提供之連署名冊有些微誤差，因此主動提供「一般版」、「7-11超商ibon版」兩種列印檔案。

不過，中選會14日已發函釋疑，連署人名冊如經選舉委員會觀察比對與發給格式相符，就不會再以尺寸工具或其他量測器材予以測量有無分厘毫米之差等狀況。換言之，只要選用「實際大小列印」，列印機器的差異狀況不影響查對。

罷免連署可否電腦打字、寫簡體、異體字？

外界對於連署書填寫方式有諸多疑義，為求慎重，許多民眾到現場連署時常因寫簡體字、異體字、數字、打字而被罷團退件重寫。

實際上，中選會已說明，連署人名冊的左側姓名欄位以「正楷書寫」或「正確打字」為原則，並與戶籍登記姓名一致；右側簽名欄「不能」打字，但可草簽或蓋章。

中選會也說，名冊上的戶籍地址部分，若以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字填寫或繕打者，仍符合規定。

民眾無法到場連署怎麼辦？

透過罷免團體自製的「連署書製作器」（babababa.tw），只要輸入戶籍地，找出自己有權罷免的立委，並拿出身分證對照填寫網路表單，即可製作一份屬於自己的連署書，印出後親簽或蓋章，即可送交至各罷團開設的連署地點。

本報也整理各罷團提供的立委罷免連署人名冊連結及地址，若無法到場遞交連署書，亦可透過郵寄的方式，將信件寄到罷免團體的提供的信箱。更多相關罷免資訊，可查看反共護台志工聯盟網站（https://www.twacda.com/）。

根據中選會網站，罷免程序為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上；進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

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