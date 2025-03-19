中共「跨境鎮壓」海外港人 林榮基：會找家屬麻煩威脅不得發聲

銅鑼灣書店店長林榮基。（記者陳志曲攝）

2025/03/19 12:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「香港基本法」23條施行將屆滿1年，在台港人社團「香港邊城青年」與台灣公民團體今日在立法院召開記者會，聲援遭國安惡法逮捕的香港政治犯，痛批中共變本加厲「跨境鎮壓」海外流亡港人，有參與反送中運動的港人出獄後，仍持續受到監控及威脅，連家屬也被威脅不得發聲。

「香港基本法」23條立法禁止任何有損中華人民共和國國家主權、領土完整、統一及國家安全的行為；禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

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銅鑼灣書店老闆林榮基表示，1989年六四事件有100萬港人出來抗議中共屠殺學生，2019年港府提出送中條例，將中國法律偷渡到香港法律之中，等於要全面管制香港，港人察覺後有高達200萬人出來抗議。而「香港基本法」23條實施後，香港情勢比以前更加嚴峻，獨裁的中國政府企圖以基本法加強對港人的管制。

林榮基指出，香港以前是安定繁榮的，2012年習近平上台後，一國兩制名存實亡。從中國歷史來看，違反承諾是中國的傳統文化，中共甚至認為不必遵守。基本法23條和國安法的罪刑重疊，都有顛覆國家政權罪，中共為了維護政權可以任意對人判刑。

林榮基批評，基本法23條不僅管制在香港裡面的人，甚至通緝離開香港的人，連港人在英國、澳洲、美國，港府都去找家屬麻煩，威脅流亡的港人不得在國際上發聲。他希望港人要好好保護自己，抗爭不會是1、2年時間，未來還有很長一段路要走。

在台流亡港人赴湯說，最恐怖的是，有些只有官方才知道，非一般人能取得的個資，國安單位唆使營級團體去恐嚇港人，例如有港人出獄後持續受到監控，威脅若再犯會抓去關，藉此壓制言論自由。

赴湯談及，很多港人因反送中運動被關，他一個朋友出獄後，被警告工作下班要直接回家，不要跟人聚會聊天，現在已用惡法恐嚇港人，甚至他在朋友臉書留言，朋友就被警告不得與海外港人聯繫，令港人心生恐懼。

台灣國會香港友好連線會長、民進黨立委黃捷批評，香港基本法23條加大對港限制，很多港人因莫須有的指控被逮捕、關押。香港言語治療師總工會出版的兒童繪本被判定是煽動刊物，手持六四屠殺的旗幟在港會被逮捕，有任何文字、圖案，即便不是你寫的，只要持有或穿著相關標語的依法也會被抓，已經有很多民主派人士入獄。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，中共以基本法23條鞏固系統性的鎮壓，任意指控香港民眾散布煽動性貼文，恣意逮捕、起訴都已造成寒蟬效應。有13名海外流亡港人被港府註銷護照、停止律師執照、禁止金融交易，甚至通緝懸賞100萬港幣，嚴重影響港人工作權、人權及人身自由。呼籲中國政府應廢除惡法，台灣政府也應針對跨境鎮壓的問題，協助在台港人不被逮捕。

司法改革基金會副執行長李明洳指出，前支聯會副主席鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權罪」，目前仍遭關押中。去年23條立法通過後，港方就用23條抓捕鄒幸彤8位親友，他們只是在臉書貼文轉發資訊，就可能面臨最高7年有期徒刑，若被控與境外勢力勾結，可處10年以上有期徒刑，這是非常不合理。

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