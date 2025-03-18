新竹雙罷直球對決！ 劉崇顯3/23棒球場快閃連署

新竹雙罷直球對決，新竹市議員劉崇顯在臉書發文提到，3/23下午要在新竹市立棒球場辦罷高虹安罷鄭正鈐連署快閃，邀大家來參與。（劉崇顯提供）

2025/03/18 20:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷（高虹安、鄭正鈐）第二階段連署行動持續進行，除本週五有4大公民罷團發起大會師宣講活動，市議員劉崇顯也要直球對決，本週日（23日）下午1點到5點，在新竹市立棒球場門口舉辦快閃連署行動，也邀請市民來場理性務實科學的公民對話，連署下架毫無作為的高虹安市府及親中賣台的國民黨立委鄭正鈐。

劉崇顯說，棒球場是大家既熟悉卻越來越陌生的場域，回顧高虹安在新竹的竄起，可以說「成也棒球場、敗也棒球場」，從大家滿心期待她修正棒球場的缺失，到年復一年無止盡的拖延，只想當成政治提款機，不僅是市民與球迷對這種老把戲已厭煩，周圍的商家更因種種延宕而難以復甦。

請繼續往下閱讀...

他也邀請市民本週日就讓一起來到新竹棒球場，讓高虹安看看什麼是「期望越大失望越大」，至於對棒球場施工品質有諸多意見的人，他也歡迎禮拜天到現場表達聲音，他將「直球對決」所有關於棒球場的質疑，但提醒大家來場「理性務實科學」的公民對話，了解棒球場是高虹安的大秘寶還是政治提款機。同時一起參與快閃連署行動，用公民力量下架高虹安及鄭正鈐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法