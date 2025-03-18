兩岸交流風險升溫 陸委會：對北京來說「不統就是獨」

陸委會副主委沈有忠。（資料照）

2025/03/18 17:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會副主委沈有忠今日在政治大學東亞研究所演講「當前兩岸關係與政府兩岸政策」，他強調，中國必須對兩岸交流複雜化、政治化、有風險負主要責任，對於北京來說「不統就是獨」，導致兩岸交流產生阻礙、風險升溫。

沈有忠指出，中共持續對台展開法律戰，20年前制訂「反分裂國家法」，去年又有「關於依法懲治台獨頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，嚴重影響目前兩岸交流、兩岸關係。

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沈有忠批評，懲獨22條對於「獨」的定義寬鬆，對北京來說「不統就是獨」，這是中國執行法規的基礎，過往還能夠維持現狀，在現狀中進行交流，但現在已經是「不主張統一就是獨」。

針對社運人士楊智淵遭中共指控是台獨首謀，已被判刑9年。沈有忠質疑，楊智淵是台獨首謀嗎？這樣的話其他政治人物要叫什麼，「首謀N次方嗎」？中國對於統獨的界線模糊，恣意詮釋已構成台灣民眾赴中風險。

沈有忠也指出，2024年累計偵共機5096架次，其中3080架次越過台海中線或進入西南空域，截至日前為止，中共對台「聯合戰備警巡」已達10次，最近一次是在賴清德總統提出17點因應策略後的隔天14日舉行，其「狼牙棒」的威脅太大。

他強調，兩岸交流必須慎防中共破壞兩岸現狀的特定目的，「現狀就是中華民國作為一個民主自由的主權國家，希望國人能夠團結起來，一起捍衛我們的底線，自由民主的生活方式」。

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