大新竹4罷團大會師 反共網紅「八炯」21日火車站前開講

大新竹4個罷免團體將在本週五晚上舉辦罷免大會師，邀請網紅前來開講，也號召市民來簽連署書。（罷免團體提供）

2025/03/17 14:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕大罷免時代啟動！大新竹地區此次共有3名國民黨立委和涉貪停職的新竹市長高虹安進入第二階段的罷免連署，雖然大新竹是深藍票倉，但大罷免行動仍不缺席！其中新竹市、新竹縣四大罷免團體宣布，本週五（21日）17時至21時將在新竹火車站站前廣場舉辦「新竹人，你罷了嗎？」罷免大會師。當天將設置實體連署站，提供罷免第二階段的連署書，並舉辦公民開講活動，邀請民眾站出來，共同為民主發聲。

活動召集人林士凱今天也公開重量級助講陣容，包括擁有百萬訂閱、以反共聞名的YouTuber八炯，以及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼，兩人將現身助陣，為大新竹地區的罷免行動推向更激烈的戰況。此外，社群平台Treads上擁有4.8萬粉絲的時事KOL「徐小花」，以及「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉，也將到場聲援開講，希望透過實體活動進一步凝聚公民力量。

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林士凱表示，此次行動由四大罷免公民團體共同舉辦，包括竹市「雙罷」——「罷免鄭正鈐新竹公民運動」與「風城安心上路」（罷高），以及竹縣的「除舊汰欣 罷免徐欣瑩」與「撕除惡銘（罷林思銘）」。當天，這四大罷團將設立實體連署站，提供民眾簽署罷免書，並安排志工現場協助填寫，力邀新竹人利用週五晚間站出來，簽下關鍵一筆，為地方政治帶來改變。

林士凱回憶，去年5月「新竹青鳥行動」曾在新竹火車站站前廣場開講，現在集結超過2000人，成為新竹台派力量凝聚的重要時刻，而這次選擇同一地點舉辦罷免大會師，就是希望延續這份精神。歡迎市民報名上台「開槓」，分享對時局的看法與訴求，一起發聲。他更痛批，一年過去了，藍白兩黨卻更加恣意妄為，無視人民聲音，「罷免是公民最後、也是唯一的手段」。請大家本週五下班帶著身分證來火車站，用一支筆和一張紙，反轉新竹、救救台灣。

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