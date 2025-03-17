丹麥前總理稱台灣如高壓下的鑽石 歐洲不應將台海危機置身事外

「玉山論壇」開幕式，會中丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）致詞。（記者田裕華攝）

2025/03/17 14:15

〔記者方瑋立、黃靖媗／台北報導〕丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）今（17）日在玉山論壇演說時指出，台灣如同高壓下誕生的鑽石，在逆境中展現驚人韌性，成為全球成功典範。「自由的戰士應並肩作戰」，他強調，歐洲不應再將台海危機置身事外，而應深化和擴大與台灣在經濟、政治及國防領域的合作。

2025玉山論壇「新南向＋：台灣、印太與新世界」今起在台北登場，下午午宴邀請副總統蕭美琴、拉斯穆森進行專題演說。

請繼續往下閱讀...

針對美國總統川普執政，拉斯穆森首先表示，美國在他一生當中一直都是「山巔上的閃耀之城」，在歷經兩次世界大戰後，美國的領袖們建立了規則為基礎的國際秩序，並塑造了世界的樣貌，共同擊敗了蘇聯，創造了長達75年的和平與繁榮。

拉斯穆森認為，美國當年與民主世界締結的偉大契約正逐漸瓦解，「美國優先」的口號再次響起，但美國過去曾在大西洋航道、珍珠港和911世貿大樓付出慘痛代價才學到一個教訓，即「獨裁者終究會把戰火帶到家門前」。

不過，雖然認為人們忽略歷史教訓令人不安，拉斯穆森也說，但這對歐洲和台灣也意味著一線希望，某種程度上川普正在幫助歐洲應該早就開始的心態轉變，因為過往長期以來，歐洲享受著廉價的俄國能源、中國商品和美國安全保障等「和平紅利」，如今卻不得不正視華府韓戰紀念碑上的一句名言：「自由並非免費（Freedom Is Not Free）」。

拉斯穆森指出，歐洲短期內面臨的最大威脅將是俄羅斯，為了烏克蘭的今天，也為了台灣的明天，絕不能讓侵略者得逞。他認為，對抗中國的最佳方式，是建立基於價值與相互援助的聯盟，而非短視近利的「交易關係」，若美國正在放棄全球民主領袖的角色，歐洲與台灣的關係，就應該迎來嶄新的「黃金時代」。

他強調，歐洲人不應再將台海危機置身事外，也應展現捷克與立陶宛的勇氣與擔當。台灣如同高壓下誕生的鑽石，歐洲在致力於提升自身安全之際，應從台灣在逆境中的驚人韌性找到啟發，向成為全球成功典範的台灣，學習如何在動盪時代打造強韌社會，並借鏡台灣的「豪豬戰略」。

拉斯穆森說，即便向中國屈服可以換來表面的和平，台灣仍選擇了自由，歐洲應該向台灣這種無懼威脅的堅定精神學習。

「在充滿危險與不確定性的世界，自由的戰士應併肩作戰」，拉斯穆森指出，歐洲應該強化與台灣的經貿和貿易聯繫，並以歐盟《晶片法案》為基礎，擴大科技外交與合作，更重要的是，歐洲必須與在經濟上、政治上，甚至在國防領域上與台灣站在一起，深化防衛合作，守護世界上一地的自由，就是守護世界各地的自由。

蕭美琴致詞重申，台灣的民主、自由、開放社會是創新與創造力的沃土；台灣雖然是小國小民，但台灣人民總是在尋求為科技進步與全球繁榮出一份力的機會。

蕭指出，當前地緣政治與經濟格局前所未有地複雜，但我們仍極欲維持印太地區和平穩定，為了應對中國日漸上升的威脅及挑釁，總統賴清德提高國防支出、改革國防國安。

蕭表示，為了維護民主，台灣必須確保經濟持續進步，致力讓台灣保持是世界無可替代、無可或缺的經濟貿易夥伴，台灣企業藉由合作研發、投資貿易拓展國際影響力。

蕭美琴說，台灣嚴肅看待地緣政治穩定的必要，與此同時，台灣也有許多能為世界貢獻之處，世界能夠獲益於台灣的強大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法