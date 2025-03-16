罷免傅崐萁10天突破5000份 「裁傅自由」民主洗地還清新花蓮

罷傅團體展開「裁傅自由」民主洗地活動，希望讓花蓮人有一個清新的生活環境，還給台灣一個乾淨安全的政治環境。（微光花蓮提供）

2025/03/16 18:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨多名立委因修容組競選小物遭檢舉，立院黨團總召傅崐萁位於花蓮的員工宿舍遭北檢搜索，傅崐萁今舉行記者會批司法迫害。而罷傅團體《微光花蓮》展開第二階段收件10天以來，已經突破5000份，今則展開「裁傅自由」民主洗地活動，希望還給台灣一個乾淨安全的政治環境。

罷傅團體《微光花蓮》指出，今天由一群花蓮在地的家庭主婦、上班族女性組成「微光花蓮美少女戰隊」，展開「裁傅自由」民主洗地活動，示範如何優雅又清晰的把花蓮清洗乾淨，傳遞罷免傅崐萁理念，希望讓花蓮人有一個清新的生活環境，還給台灣一個乾淨安全的政治環境，留給下一代更好的台灣。

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民主洗地活動選擇在花蓮縣政府附近、車站週邊、美崙山等地點，只要發現有多年污垢、青苔的人行道等地面，就協助用高壓水槍清洗，只是外面會鋪上「裁傅自由」的模板，讓地面留下清晰、乾淨的四個大字。

《微光花蓮》指出，平時這群美少女戰隊協助微光花蓮各項活動支援佔有舉足輕重角色，多半活動過程中都可以看見微光美少女戰隊出現以幽默風趣，同時傳遞罷免傅崐萁理念與行動，隨著傅崐萁問題愈爆愈多，也讓罷免柴火越燒越旺，這二天不少民眾到罷免連署站填表，還有人一次帶了80份來。

傅崐萁今在國民黨花蓮縣黨部舉行記者會，縣長徐榛蔚、縣議員吳建志等十名議員、地方組織頭人等都出面相挺。不過對於近日爭議，傅崐萁依舊沒有正面回應，繼續批評賴清德政府用國家的手段、用司法的手段在恫嚇國會議員。

傅崐萁說，此時此刻是國民黨幾十年來最團結的時候，絕對不畏任何強權的威迫，國家現在已經要準備回復軍事統治，甚至軍事審判，甚至戒嚴，甚至挑起兩岸的戰爭，他身為國會議員，就是要守護台灣，不要成為第二個烏克蘭。

罷傅團體展開「裁傅自由」民主洗地活動，希望讓花蓮人有一個清新的生活環境，還給台灣一個乾淨安全的政治環境。（微光花蓮提供）

罷傅團體展開「裁傅自由」民主洗地活動。（微光花蓮提供）

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