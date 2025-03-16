傅崐萁扯軍事戒嚴 沈伯洋轟「亂腦補」：轉移自己案件焦點

沈伯洋坦言，賴清德總統指的軍事審判針對現役軍人，認為傅崐萁這番言論不過是為了要轉移自己案件的焦點。（記者劉詠韻攝）

2025/03/16 17:20

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨多名立委因修容組競選小物遭檢舉，立法院黨團總召傅崐萁今（16）日呼籲司法停止追殺在野黨，更批評總統賴清德「國家已經準備回復軍事審判、甚至軍事審判、戒嚴，挑起兩岸戰爭」。對此，沈伯洋坦言，賴清德總統指的軍事審判針對現役軍人，與一般民眾和宗教團體是否要接受軍事審判，兩者根本毫無關聯，傅崐萁這番言論不過是為了要轉移自己案件的焦點。

檢方近日調查傅崐萁的修容組競選小物，傅崐萁與太太花蓮縣長徐榛蔚今舉行記者會，稱賴清德回復軍事統治，讓台灣進入戒嚴準備挑起兩岸的戰爭。沈伯洋下午出席「港湖除銹」受訪時指出，總統賴清德所指軍事審判主要針對現役的軍人，且是犯《國安法》特定犯罪者才會使用軍事審判，與一般民眾和宗教團體是否要因被拒而接受軍事審判，實際上毫無關聯，「傅崐萁對於中文的理解有問題，他這樣的一個無限延伸，很明顯是要轉移他自己案件的焦點。」

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沈伯洋提到，軍檢隸屬國防部，並非司法院及法務部，如果要讓軍事審判正常化的建立制度仍存在一定難度。他也說，這套軍事審判與過往的軍事審判不一樣，要讓軍事審判正常化的制度建立複雜，因此需重新設計一套獨立性，並符合專業性的軍事審判；另外，國安法庭相較軍事審判較快，但不能只是專股，認為國安議題應嚴肅討論，而非帶政治風向。

沈伯洋並強調，國內如今面對嚴重的共諜滲透，國民黨應避免政治鬥爭而把最重要的國家安全議題弄成鬧劇，也感慨傅崐萁將軍事審判腦補成全民軍事審判，到底博士班哪裡念的？

沈伯洋說，國民黨面對嚴重的共諜滲透，應避免政治鬥爭而把最重要的國家安全議題弄成鬧劇。（記者劉詠韻攝）

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