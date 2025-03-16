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    八旗文化總編富察遭中共「秘密起訴」 海基會：提供必要協助

    八旗文化總編輯富察遭中共「秘密起訴」，海基會今日表示，未來仍將持續關注案件後續發展，也會配合政府指示及家屬需求，提供必要協助。（資料照）

    八旗文化總編輯富察遭中共「秘密起訴」，海基會今日表示，未來仍將持續關注案件後續發展，也會配合政府指示及家屬需求，提供必要協助。（資料照）

    2025/03/16 17:17

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀，日前被中國最高人民檢察院當成重大危害國家安全案件。本報獨家揭露，富察已被中共「秘密起訴」，但中共官方未對外公布；海基會今日表示，持續關注案件發展，並按家屬需求提供必要協助。

    據了解，來台多年、具滿族血統的富察已取得台灣身分證，2023年3月，他返回上海辦理註銷中國「戶籍」時，遭中共國安單位「秘密拘捕」，被捕原因主要是八旗文化出版許多違背中共史觀，以及與中共意識型態相左的書籍。

    今年2月26日，中國最高人民檢察院舉行「深入推進更高水平平安中國建設」新聞發布會，公開將富察、楊智淵列為重大危害案件，對外揚言嚴厲打擊危害國家安全犯罪。

    中國最高人民檢察院副檢察長苗生明日前宣稱，檢察機關依法從嚴懲處敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，嚴懲各類危害國家安全犯罪，最高檢指導地方檢察機關依法辦理「楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」

    知情人士向本報透露，被中共公開指控涉犯「煽動分裂國家罪」的富察，早已被中共檢方「秘密起訴」求處重刑，中國人民法院尚未正式宣判。

    海基會指出，自案發以來，海基會即依據政府指示，並尊重家屬意願，及時提供協助。未來，仍將持續關注案件後續發展，也會配合政府指示及家屬需求，提供必要協助。

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