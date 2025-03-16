抵制統戰！ 紐約僑胞發動「罷藍委」連署 單日破百份

美東地區的紐約僑胞當地時間15日在台灣會館發起「罷藍委」連署活動，單日連署達近百份。（讀者提供）

2025/03/16 13:38

〔記者陳昀／台北報導〕全國立委大罷免潮如火如荼，有35位藍營立委進入第二階連署，公民行動的熱情也從台灣本土延燒到海外，美東地區的紐約僑胞當地時間15日在台灣會館發起「罷藍委」連署活動，單日連署達近百份，傳達對部分藍委配合中國統戰、忽視台灣主權安全的憂心，並將持續舉辦，讓全球社會都看見台灣人民維護民主、抵制統戰的堅定決心。

發起活動的紐約青鳥團隊負責人林易徵表示，這純粹是自發性行動，海外僑胞來自世界各地，希望透過實際行動關注台灣政局發展，尤其近年來，他們看到部分國民黨立委的言行與立場，往往與民眾的期待脫節，甚至有配合中國推動統戰、忽視台灣主權安全的跡象，許多海外鄉親倍感憂心，希望透過罷免行動，傳達海外台灣人對民主、自由及國家安全的重視，喚起更多民眾參與國會監督，讓這些被點名的立委正視民意，重新審視自身作為與言論。

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林易徵表示，單日連署份數已達近百份，遠遠超出原先的預期，顯示海外僑胞對於台灣政治走向與國會表現的關注度相當高，也間接反映國際社會對台灣在區域局勢所扮演角色的期待。由於現場人潮絡繹不絕，主辦單位為因應需求，特地在活動現場準備罷免書，並安排志工講解、引導，讓有意參與罷免的僑胞能夠快速填寫表單、完成連署。

值得一提的是，國策顧問莊振輝也親自到場聲援，他說，許多旅居海外的台灣人同樣關心台灣政局，「台灣是我們的家，我們希望在民主自由的基礎上繼續前進」，國家的建設不能夠因為部分藍白勢力被特定統戰勢力影響而倒退，面對藍白立委與統戰勢力互相呼應，透過罷免可以傳遞「不容許倒退、堅持主權」的立場，海外與本土同心協力，才能真正推動台灣的民主深化與安全保障。

主辦單位透露，活動期間一位來自台南的僑胞帶著滿腔熱血說要「先簽再說」，才發現台南目前並無國民黨立委可罷免，引來全場莞爾，但也凸顯「罷藍委」風潮正在擴散，海外僑胞對藍委在國會質詢、法案立場、與兩岸問題的立場相當不滿，即使所處選區目前沒有符合條件的罷免對象，許多人也會轉而協助宣傳、或分享資源支持罷免活動。

主辦單位指出，紐約這場只是海外罷免行動的起點，未來將舉辦其他場罷免連署活動，協助有意參與的僑胞了解並完成相關程序，呼籲更多關心台灣民主的國際人士加入支持行列，不僅侷限在台、美之間，讓全球社會都能看見台灣人民對維護民主、抵制統戰的堅定決心。

美東地區的紐約僑胞當地時間15日在台灣會館發起「罷藍委」連署活動，單日連署達近百份。（讀者提供）

美東地區的紐約僑胞當地時間15日在台灣會館發起「罷藍委」連署活動，單日連署達近百份。（讀者提供）

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