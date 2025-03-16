苗栗2立陳超明委、邱鎮軍罷免 二階14連署站3/17啟動

「苗栗國立委罷免連線」將於3月17日啟動第二階段的罷免行動，並在縣內6鄉鎮市成立14個連署站，將分別以2萬8000份及3萬2000份為行動目標。 （圖由苗栗國立委罷免連線提供）

2025/03/16 13:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕推動罷免苗栗第一選區無黨籍立委陳超明及第二選區國民黨籍立委邱鎮軍的公民團體「苗栗國立委罷免連線」，宣布將於3月17日啟動第二階段的罷免行動，並在縣內6鄉鎮市成立14個連署站，將分別以2萬8000份及3萬2000份，兩區共計6萬份為行動目標。

苗栗國立委罷免連線表示，陳超明、邱鎮軍罷免案第一階段通過後，團隊已於13日至中選會領表，加上原預計補件的預備份數，一階總計已收集逾7000份連署書，特別是苗栗罷免團隊啟動時間較其他地區晚，最後能成功通過一階並獲得這樣的份數，對公民組成的志工團隊來說，是極大的鼓舞，也顯現苗栗選民對當前政局的不滿已逐漸增溫。

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依選罷法規定，二階罷免連署人數則為該選區選舉人數的10％。換算罷免陳超明、邱鎮軍二階連署人數分別要達2萬586人、2萬3187人，因此苗栗國立委罷免連線也分別以2萬8000份、3萬2000份為二階行動目標。

苗栗國立委罷免連線指出，尤其12日立法院再次否決114年總預算案及財劃法的覆議案，陳超明、邱鎮軍再次甘於做「傅（傅崐萁）隨組織」，選擇黨意拒絕民意，苗栗鄉親與公民朋友都看在眼裡，相信將會化作實際行動，一同挺身而出參與二階連署。

罷免連線強調，在一階送件後，團隊就持續尋覓連署點位，儘管感受到許多房東或店家所承受的壓力與恐懼，導致拓展上面對許多困難，但仍結合最大的社會力量，分別於後龍、竹南、頭份、苑裡、通霄、卓蘭等6鄉鎮市共成立14個連署站，相關訊息已公布在「苗栗國立委罷免連線」臉書粉專、Line及Threads等社群。

罷免連線表示，此外，志工們也將持續在各市場與人潮聚集處，進行宣講及連署活動，並著手規劃辦理大型連署活動，歡迎大家參與連署，甚至進而加入志工行列，力拚雙罷大成功。

對此，陳超明強調平常心看待，他繼續「全心問政服務，用生命灌溉苗栗」，為苗栗的需求與建設打拚，他是有能力肯做事的人，禁得起檢驗。

邱鎮軍則認為這是綠營政治操作，面對惡罷，他「不求戰、不畏戰」，且苗栗還有很多地方需要中央大力支持，會繼續做應該做的事，為福國利民打拚，不會受到影響。

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