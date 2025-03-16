桃園2選區雨中連署單日破千份 這台車首度上路發揮很大效用

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊行動連署車首度上路，單日連署破千份。 （「罷免涂權吉」團隊提供）

2025/03/16 13:15

〔記者李容萍／桃園報導〕「全力一擊．罷免涂權吉」行動團隊昨（15）日於桃園市第2選區的楊梅、大園等地展開4場小蜜蜂快閃連署活動，並首次啟用「行動連署車」，讓連署行動在鋒面來襲、天候不佳的情況下仍持續推進，展現行動決心；經團隊統計，加上固定站點與快閃行動，桃二區單日即突破千份連署書，成效超出預期，讓現場志工們備感鼓舞，「連署熱度真的起來了！」

昨日桃園地區降下間歇大雨，但行動團隊秉持「與民眾約定準時出現」的精神，4場活動全數如期舉辦，無一取消。在大園華興池埤塘生態公園，首度亮相的行動連署車發揮重要作用，由志工自發改裝商務車，車上配備電腦、印表機、行動電源等完整設備，讓民眾無論雨勢多大，都能現場選擇手寫或打字列印完成連署，並確保個資安全。

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令人感動的是，儘管大雨不斷，民眾依然攜家帶眷、呼朋引伴前來連署，兩小時內湧入近百人連署，志工幾乎無暇休息。許多民眾興奮表示：「本來以為你們下雨會取消，沒想到還真的來，太感動！」更不忘替現場志工加油打氣。

行動團隊團隊發言人Rick表示，為因應天氣不穩，團隊規劃「行動雨備連署車」，讓行動不中斷，並強調：「無論天氣如何，我們一定設法讓每一位願意站出來的民眾都能順利完成連署。」

Rick說，今（16）日舉辦3場快閃連署活動，上午10點至中午12點在大園區菓林池公園（三和社區公車站），下午2點至4點在觀音區草漯四維公園（八號親子公園），以及下午3點至5點30分在大崙崇德宮的快閃連署，適逢民進黨行政團隊「人民是頭家」政策宣講會，團隊也將同步出動志工現場收取連署書，讓更多民眾在參與政策討論的同時，直接行使公民權，展現人民做主的力量。為保障連署資料正確，提醒民眾攜帶身分證與印章，供現場志工核對資訊。

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊行動連署車首度上路，單日連署破千份。 （「罷免涂權吉」團隊提供）

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊行動連署車首度上路，單日連署破千份。 （「罷免涂權吉」團隊提供）

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊行動連署車首度上路，單日連署破千份。 （「罷免涂權吉」團隊提供）

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊上午在大園區菓林池公園辦理快閃連署活動。 （「罷免涂權吉」團隊提供）

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊上午在大園區菓林池公園辦理快閃連署活動。 （「罷免涂權吉」團隊提供）

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊上午在大園區菓林池公園辦理快閃連署活動。 （「罷免涂權吉」團隊提供）

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