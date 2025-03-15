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    罷免洪孟楷二階連署 領銜人：目標5萬份盼4月底前達標

    公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，目標是在50天內收齊5萬份連署書，若進展順利，預計可於40天內完成，並希望能在4月底前達標。（記者羅國嘉攝）

    公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，目標是在50天內收齊5萬份連署書，若進展順利，預計可於40天內完成，並希望能在4月底前達標。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/15 17:27

    〔記者羅國嘉／新北報導〕罷免國民黨新北市立委洪孟楷的行動進入第二階段連署，儘管近期北部天候不佳，仍有不少民眾積極參與連署。公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，目標是在50天內收齊5萬份連署書，若進展順利，預計可於40天內完成，並希望能在4月底前達標；洪孟楷團隊則說「沒什麼好回應。」

    方柏翔指出，罷免行動已展開，截至目前，初步統計一日已有近千份連署書，進度符合預期。團隊目前也採取陸戰與空戰並行策略，透過設立各地連署站、結合友善店家及地方政治人物的協助，加速連署作業。同時，更透過媒體、社群平台等方式，擴大宣傳，呼籲更多選民參與。

    方柏翔表示，目前罷免團體已於八里、泰山、林口、淡水等地設立多個連署站，並與地方有影響力人士合作，針對第一階段較為薄弱的區域，如三芝與石門，加強推動連署。團隊也會持續努力，希望能夠在期限內順利完成5萬份連署門檻，推動罷免案進入下一階段。

    方柏翔說，此次連署行動除可郵寄外，也到到各區連署。淡水區如三協成餅舖、沐荼寺（台灣精品茶飲專門）、淡水站（中正東路8之7號）、依德電器、殼牌倉庫，及市議員鄭宇恩服務處；八里站則在頂罟站（八里區頂罟一路120號）；石門區老梅路51號 （配合鄰長時間）；林口的文化北路一段390號、中正路272號之1、市議員李宇翔林口服務處；泰山的古早弄糖冰品店、福泰市場、時珍中醫、李宇泰山翔服務處、戴翎育 （賴秋媚） 服務處；其他地區則有規劃台北市議員林亮君服務處、桃園上野屋日式料理等。

    公民團體「罷洪刻不容楷」在新北市淡水區設立站點，辦理罷免立委洪孟楷第二階段連署行動，不少民眾冒著風雨前來連署。（記者羅國嘉攝）

    公民團體「罷洪刻不容楷」在新北市淡水區設立站點，辦理罷免立委洪孟楷第二階段連署行動，不少民眾冒著風雨前來連署。（記者羅國嘉攝）

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