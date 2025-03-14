王世堅促列執行死刑時間表 卓榮泰：台灣不是廢死社會

行政院長卓榮泰。（記者田裕華攝）

2025/03/14 17:59

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨立委王世堅質詢時強調「殺人償命」，政府應依據大法官對死刑的憲法判決條件列出執行時間表，剩下的死刑犯在法律完備的情況下，應儘速執行。卓榮泰回應，台灣並不是一個廢死的社會，法律上是在合憲的範圍中，對於經過法院判決的，只要完備法律，最後政府會予以執行。

王世堅指出，大法官已經做出死刑合憲的憲判解釋，法務部應該趕快檢視36名判決定讞的死刑犯，是否符合執行要件，把時間表列出來，給全民交代，還被害者公道，他強調殺人償命，且執行死刑是法務部的職責。

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卓榮泰表示，犯罪人是否罪大惡行，法院已經做了定案，判決之後，現在執行就在法務部，法務部必定要遵照憲判的意旨，完成所有法定程序，給被執行者一個是否經過精神鑑定或審定，讓其知道因為犯行受到社會最大苛責，付出這樣的代價。

卓榮泰表示，法務部非常謹慎，前陣子也因為整個法律完備，有執行了一人，證明台灣並不是一個廢死的社會，法律上是在合憲的範圍中，對於經過法院判決的，只要完備法律，最後政府會予以執行。

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