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    不只新北 台南至少3區長接獲共青團「合成不雅照」恐嚇

    台南也有至少3位區長收到不雅合成照的恐嚇信件，要求以微信或電話聯繫。（讀者提供）

    台南也有至少3位區長收到不雅合成照的恐嚇信件，要求以微信或電話聯繫。（讀者提供）

    2025/03/14 13:16

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕新北市傳出多名區長被署名中國共青團寄來的「合成不雅照」信件恐嚇，相同手法，也在台南發生，初步了解，至少已3位區長收到，有的已偕同公所政風報警處理中。

    目前已知台南東區有收到恐嚇信，民進黨市議員李宗霖今天召開記者會，指控AI變造的不雅照手法粗糙，已將相關證據移交檢調單位。

    李宗霖表示，迅速公開資訊，就是想提醒台灣社會，這並非個人問題，而是所有公職都可能面臨的挑戰」。

    據了解，台南至少還有2名區長也在公所收到恐嚇信，比對變造的床上不雅照，女主角都一樣的姿勢，全部都是相同的3個畫面，男生的臉變換而已。

    該恐嚇信內容都是簡體字，強調如果想盡快處理，就聯絡附上的微信或電話，看完整視頻，若超過時間，就抖音實名舉報。

    收信地址都是區公所，寄件方署名市委共青團，仔細觀察郵戳，疑似來自海南島，全部印刷字體。

    有區長收到後，直接拿到公所政風室共同開啟信件，3張照片由A4規格的相紙列印，畫面像是偷拍，但合成手法很粗糙，一看就知道變造的，隨即檢附相關資料，向警方報案。

    區長再進一步搜尋，被合成的個人肖像，來自公開活動所拍攝，或者官網上大頭照，並發現去年已有300位醫生收到類似恐嚇手法的信件，聯合提告。

    台南也有至少3位區長收到不雅合成照的恐嚇信件，署民來自共青團。（讀者提供）

    台南也有至少3位區長收到不雅合成照的恐嚇信件，署民來自共青團。（讀者提供）

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